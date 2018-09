"Cand a implinit 35 de ani, mi-a cerut cheile" Ce masina UNICA de 1,5 milioane de euro i-a dat Tiriac fiului sau. FOTO

Ion Tiriac are o colectie impresionanta de masini.

Cel mai bogat roman isi tine masinile intr-un muzeu deschis publicului. Dar nu toate masinile din Tiriac Collection sunt ale lui Ion Tiriac. Si Simona Halep a expus masini acolo, dar si fiul afaceristului, Ion Ion.

Tiriac i-a promis fiului sau ca in ziua in care va implini 35 de ani ii va darui un model unic de Porsche 959, model ce a reinventat practic masina. In prezent, o asemenea masina valoreaza 1,5 milioane de euro, iar Tiriac a povestit istoria ei.



"Masina aceasta nu mai este a mea. Chiar daca se afla in Colectie”, spune fostul tenismen Ion Tiriac aratand catre un Porsche 959 din 1988. „Cand avea 15 ani i-am promis lui Ion Ion ca i-o dau cand implineste 35 de ani. In ziua in care a ajuns la aceasta varsta a venit la mine si mi-a zis : «cheile»! Eu uitasem demult. Asa ca n-am inteles ce chei cerea. Dar m-am lamurit repede. Ea merge. Sau, mergea. Ion Ion stie. Abia asteptam sa mai plateasca si el pentru intretinerea ei. Asta pentru ca aceasta masina trebuie sa se intoarca in fabrica la fiecare trei ani.

Nu se poate altfel chiar daca masina nu parcurge decat 30 – 50 km/an. Motorul ei foarte special trebuie desfacut si refacut la fiecare trei ani pentru a o mentine in stare de functionare. Motorul e foarte special pentru ca din el a progresat tot ce exista astazi turbo pe piata. Masina m-a costat extraordinar de putin pe vremea aia. Doar vreo 250.000 de marci.

Valoarea ei a crescut acum destul de putin pentru ceea ce inseamna masina. In prezent ar costa circa 1 milion si jumatate. Dar trebuie sa stiti ca merge cu aproape orice fel de combustibil – gaz, petrol, benzina – cu tot ce vrei”, a povestit cel mai bogat roman istoria modelului Porsche 959 aflat in colectia sa, potrivit revistei Capital.