"Bye, Bye Miss American Pie!" Reactia GENIALA a lui Tyson Fury dupa victoria IMENSA in fata lui Wilder! Britanicul a inceput sa cante

Britanicul s-a impus prin K.O in runda a saptea si a devenit noul campion mondial la categoria grea WBC, in fata lui Deontay Wilder, care a parasit ringul si a plecat direct la spital.

La finalul meciului, dupa ce si-a primit centura de campion mondial, Fury a facut senzatie in sala din Las Vegas, cand a inceput sa cante o piesa dedicata americanului pe care il invinsese: "Bye, Bye Miss American Pie!" (in traducere: "La revedere, la revedere domnisoara placinta americana").

Sala a izbucnit in urale, iar momentul a devenit rapid viral, fanii sugerandu-i lui Fury ca ar putea sa se apuce de cantat.

????And a song to send everyone home. ????

The King has conquered the American Heavyweight landscape.

What's next? #WilderFury2 pic.twitter.com/Phn0b38TlF