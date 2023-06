„Echipa merita să joace prelungirile!” Concluziile lui Inzaghi după finala pierdută 

Inter a fost învinsă în „stil italienesc” de echipa lui Pep Guardiola, singurul gol al partidei de pe Ataturk Stadium fiind marcat de Rodri, în a doua repriză. „Cetățenii” au avut singurele ocazii ale primei părți, pe care italienii au dominat-o tactic, în timp ce șansele lui Inter au apărut în a doua parte.

Echipa lui Simone Inzaghi a fost aproape să înscrie de două ori pentru a trimite partida în prelungiri, însă Dimarco a trimis în transversală, iar Lukaku a ratat neașteptat.

Ce a spus Simone Inzaghi după ce Inter a pierdut finala UEFA Champions League

Simone Inzaghi a vorbit la finalul meciului despre înfrângerea suferită, arătându-se extrem de mândru de jucătorii săi și de prestația acestora.

„La bara lui Dimarco mă întreb de ce nu a intrat mingea, e dureros uitându-mă la poze. Mi-ar fi plăcut să jucăm prelungirile, echipa ar fi meritat. Voiam să câștigăm trofeul cu orice preț.

Jucătorii au fost incredibili. Știu că este un moment dificil, voiam să câștigăm, însă trebuie să fie mândri. Am spus la conferință că nu aș schimba acești jucători pentru nimeni, iar astăzi întreaga lume a văzut de ce. Au fost foarte puțin periculoși, îmi amintesc doar intervenția lui Onana la Foden. Fanii au fost incredibili și ne-au permis să ajungem până aici.

Trebuie să fim mândri de progresul făcut, este a cincea finală în ultimele 20 de luni. Nu am suferit mult astăzi, însă în ceea ce privește jocul și mișcările din teren am fi putut evalua situațiile mai bine în prima repriză. În a doua repriză am creat multe situații de a marca, însă ne-a lipsit finalizarea.

În ultimele 20 de minute, de la Gosens către Lukaku, te întrebi de ce nu a intrat mingea, e dureros să revezi acțiunea cu transversala. Avem toate posibilitățile să revenim în finala Champions League. Felicitări lui Manchester City pentru drumul pe care și l-au făcut în ultimii ani, au meritat trofeul”, a declarat Inzaghi conform Gazzetta dello Sport.