„Asta este!” Reacția lui Koeman după ce Barcelona a fost umilită de Bayern pe teren propriu + Ce a spus Pique

Catalanii au pierdut drastic pe Camp Nou, în fața propriilor suporteri, după ce jucătorii lui Bayern s-au distrat pe teren. Muller a deschis scorul cu un șut deviat de Eric Garcia, stabilind rezultatul la pauză.

Diferența de valoare și-a spus cuvântul, iar în cea de-a doua repriză, Lewandowski a ieșit la rampă și a reușit să înscrie de două ori în minutele 56, respectiv 85.

Ronald Koeman a vorbit la finalul meciului despre jocul făcut de echipa sa cu campioana Germaniei, punctând că principala problemă a fost diferența valorii loturilor. Totodată, tehnicianul s-a arătat resemnat cu situația în care se află clubul și atrage atenția în legătură cu tinerii de perspectivă pe care i-a trimis aseară pe teren.

„Azi aveam doar trei atacanți și atât. Au fost multe faze din meci pe care le-am controlat din punct de vedere tactic. Am încercat să umplem spațiile din apropierea lui Lewandowski, am încercat să ne luptăm mai bine, însă este ceea ce este.

Nu mă pot plânge de atitudine. Există o diferență de calitate, în echipă, ca lot și o bancă de rezerve care a fost, de asemenea, mai bună. În doi sau trei ani jucătorii aceștia tineri vor fi mai buni. Este dificil de acceptat, însă asta este.

Am început bine, am avut însă probleme să ajungem în partea de sus. Am avut ghinion la primul gol. De la 2-0 a fost foarte complicat, Bayern a dovedit că este o echipă mai bună decât noi. Trebuie să avem răbdare. Bayern este una dintre candidatele la titlu. Ne-a lipsit velocitatea în atac, am încercat să trimitem jucători tineri pentru a oferi energie”, a declarat Koeman la conferința de presă.

Reacția lui Pique



Nici Gerard Pique nu a avut cuvine pozitive după meciul de ieri, însă a încercat să găsească explicații pentru dezastrul petrecut pe teren propriu.

„Rezultatul este mare și jucând pe teren propriu, este un rezultat slab, nu ne vom păcăli. Însă dacă te uiți la meci, cred că în prima parte am fost competitivi, au trecut în avantaj cu un gol înscris după o deviere. În a doua repriză, golul de 0-2 ne face rău, însă pe final au intrat nu știu câți tineri de 18 ani și echipa s-a luptat.

Acum suntem ceea ce suntem, asta este, însă sunt convins că atunci când recuperăm jucătorii, ne vom lupta”, a spus și Pique, conform Mundo Deportivo.

Critici pentru fani după huiduielile pentru Sergi Roberto

Atât antrenorul, cât și fundașul Barcelonei au reacționat după ce Sergi Roberto a fost huiduit de stadion în momentul schimbării.

Ronald Koeman a sărit în apărarea jucătorului său, pe care l-a schimbat în minutul 59 cu tânărul Demir: „Nu îmi place să îmi fie fluierați jucătorii. Știm că Sergi nu este laterail și să joci unu contra unu cu Davies este imposibil”.

Nici Pique nu a fost încântat de reacția publicului și a ținut să menționeze asta în interviul de la finalul meciului.

„Huiduielile pentru Sergi Roberto mă dor mult pentru că îl cunosc și este un om incredibil, mi-ar plăcea să le reamintesc fanilor că el nu este lateral, face sacrificiul de a juca pe poziția aceea. Lumea este liberă să se manifeste, însă pe mine, personal, mă doare mult”, a concluzionat fundașul.