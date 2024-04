Xavi, pus la zid de două nume importante din fotbalul internațional, după reacția la adresa lui Istvan Kovacs

Partida a fost condusă la centru la Istvan Kovacs și nu a fost lipsită de evenimente, după ce i-a eliminat pe Ronald Araujo, dar și pe Xavi Hernandez.

După meci, Thierry Henry (46 de ani) și Jamie Carragher (46 de ani) au comentat discursul dur al lui Xavi (44 de ani) la adresa lui Istvan Kovacs.

"Trebuie să fiu de acord cu ce spune Xavi? E antrenorul Barcelonei, își apără echipa. Nu pot să-i înțeleg discursul, dar înțeleg cât de importantă era calificarea pentru el.

Tot ce pot să spun este legat de jucătorul Barcelonei, Araujo. Xavi susține că Barcola a simulat, dar cu toții știm că Araujo este cel care greșește. Trebuia să-l lase pe Barcola să pătrundă și să spere că portarul va interveni salvator. Astfel, nu se impunea ca arbitrul să ia o asemenea decizie.

Xavi spune că decizia a fost greșită, dar eu cred că au fost prea multe greșeli din partea Barcelonei. Spun asta relaxat, de pe scaun, nu sunt implicat în meci, cum a fost Xavi. Nu sunt în locul lui să trebuiască să explic cum am pierdut o calificare avută în mână", a spus Thierry Henry, la CBS.

Și Jamie Carragher a fost de acord cu afirmațiile fostului internațional francez: "Xavi e frustrat pentru că dubla părea închisă până la eliminarea lui Araujo, care a schimbat total dinamica partidei.

A vrut să-și verse această supărare pe central, la finalul meciului. Cred că în câteva zile, după ce se va calma, va conștientiza că greșeala a fost a fundașului său, nu a arbitrului".

???? Xavi: “It’s a pity, our Champions League is over due to referee’s mistake”.

“I just told the referee that he’s been a disaster. It’s the reality”. pic.twitter.com/BhzKc0UMAu