Xavi a reacționat după ce Ousmane Dembele a fost înjurat, la Barcelona

La sosirea în Barcelona, pentru disputarea partidei decisive, Ousmane Dembele a avut parte de o primire neprietenoasă din partea fanilor, fiind insultat.

Suporterii catalani nu au uitat decizia jucătorului francez de a pleca de pe Camp Nou în vara anului trecut, deși echipa a insistat pentru a rămâne.

Ce a comentat Xavi despre Ousmane Dembele

La conferința de presă susținută înaintea duelului, Xavi a fost întrebat despre situația în care se află Ousmane Dembele, explicând că nu există nicio problemă între cei doi.

"L-am salutat înaintea primului meci, nu am mai vorbit înainte. M-a căutat atunci, dar eram ocupat. Lăsați oamenii să arate ce simt. Am fost dezamăgit, era într-o perioadă foarte bună. Dar nu am nicio problemă, ne vom saluta și mâine, cu respect, îmi place de el", a spus tehnicianul.

Xavi Hernandez nu a trecut peste decizia lui Ousmane Dembele

În vara anului trecut, antrenorul catalanilor a vorbit și despre transferul mijlocașului francez, în cadrul unei conferințe de presă.

"A fost un băiat bun, ne-a ajutat foarte mult, i-am arătat afecțiune și apreciere. A fost o mare dezamăgire că a ales să plece. A fost dezamăgitor, dar a ales un alt proiect. Îi urez succes.

Viața continuă, nu este necesar să mai vorbim despre Dembele", a spus Xavi.

Ousmane Dembele, campion mondial cu Franța în urmă cu cinci ani, a jucat la FC Barcelona din 2017, după ce a fost cumpărat de la Borussia Dortmund, pentru 135 de milioane de euro.

Măcinat de numeroase accidentări pe parcursul acestor ani, francezul a strâns 35 de meciuri la FC Barcelona în sezonul precedent, reușind să marcheze opt goluri și să ofere nouă pase decisive pentru formația catalană.

În cei șase ani pe Camp Nou, francezul a acumulat 185 de meciuri, a marcat 40 de goluri și a oferit 43 de assist-uri.