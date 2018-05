VIDEO | Momente teribile la Kiev: Salah a iesit in lacrimi de pe teren! Cum "l-a rupt" Ramos: gestul capitanul Realului

Momente teribile pentru Livepool si fanii englezi la mijlocul primei reprize.



Mo Salah, vedeta lui Liverpool, a iesit in lacrimi de pe teren dupa un duel cu Sergio Ramos. Fundasul Realului l-a tras de bratul drept pe Salah, iar in cadere, starul lui Liverpool a cazut pe mana.



Dupa ce a primit ingrijiri medicale pe teren minute bune, Salah a iesit in lacrimi de pe teren.