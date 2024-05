"Galacticii" au revenit pe final de la 0-1 și s-au impus grație golurilor marcate de Joselu în minutele 80 și 90+1. Fundașul lui Bayern, Matthijs de Ligt, a reușit să trimită mingea în plasă în minutul 90+13, dar golul a fost anulat. Asta pentru că arbitrul apucase să fluiere înainte ca apărătorul să șuteze, după ce asistentul a semnalizat un ofsaid. Jucătorii lui Real Madrid nu au mai încercat să blocheze mingea după ce au auzit fluierul.

La flash-interviu, Matthijs de Ligt a dezvăluit ce i-a spus arbitrul asistent la finalul jocului: "Arbitrul de linie mi-a spus: îmi pare rău, am greșit. A fost o rușine".

Antrenorul lui Bayern Munchen, Thomas Tuchel, "a luat foc" la conferința de presă. Acesta spune că în astfel de meciuri nu există loc pentru scuze. El este de părere că arbitrajul ar trebui să fie perfect în semifinalele UEFA Champions League.

"Este o semifinală din UEFA Champions League, nu este momentul bun pentru scuze. Chiar nu. Nu e momentul potrivit în care să vedem încălcări grave ale regulamentului, iar apoi niște scuze.

Toți avem limitele noastre, cu toții suferim în astfel de meciuri, nimeni nu are voie să greșească. La fel trebuie să fie și în cazul arbitrilor de top. Când nu reușești să te ridici la nivelul competiției, scuzele nu ajută deloc. Chiar dacă noi suntem fair-play și trebuie să acceptăm scuzele", a spus Thomas Tuchel, după ce a auzit declarația lui Matthijs de Ligt.

A furious Thomas Tuchel asked if he accepts the referee's apology: "Very difficult. This is a semifinal, it's not the moment for apologies. Really not. It's not the moment for two huge violations of rules and then an apology. We all have to go to our limits, all have to suffer,… pic.twitter.com/c50SEhaINR