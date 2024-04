Întrebarea la care Pep Guardiola a răspuns cu un citat din Johan Cruyff după eliminarea lui Manchester City din Champions League

Pep Guardiola a avut cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi, chiar dacă Manchester City nu a reușit să prindă biletul către semifinalele Champions League.

Pep Guardiola: ”Am felicitat-o pe Real Madrid pentru felul în care a rezistat!”

”Cetățenii” au avut nu mai puțin de 34 de șuturi la poartă, dar nu au fost suficiente pentru a avansa în următoarea fază a competiției.

La finalul meciului, Guardiola s-a arătat dezamăgit de faptul că echipa sa nu s-a calificat, dar a lăudat prestația elevilor săi.

”Nu avem de ce să ne învinuim. Am jucat excepțional, dar din păcate nu am reușit să câștigăm. Ne-am creat ocaziile necesare, dar fotbalul este despre goluri. Le mulțumesc jucătorilor. Este un joc al rezultatelor. Ei s-au calificat, noi nu.

Eu, în calitate de antrenor, nu am ce să le cer mai mult jucătorilor decât să joace cum au jucat. Nu am vrut să câștigăm cu 4-0, am vrut o prestație care să ne permită să fim noi. A fost de ajuns? Nu, suntem eliminați.

Am felicitat-o pe Real Madrid pentru felul în care s-a apărat și pentru că a rezistat până la final. S-au descurcat foarte bine. Noi nu am reușit să punem la punct ultimele detalii și să marcăm”, a spus Pep Guardiola, conform Sport.es.

Pep Guardiola: ”Cruyff a spus că norocul nu există și sunt de acord!”

Întrebat dacă echipei sale i-a lipsit norocul în meciul de pe Etihad, Pep Guardiola a răspuns printr-un citat al lui Johan Cruyff: ”Cruyff a spus că norocul nu există și eu sunt de acord. Nu am reușit să mai marcăm un gol. Am făcut totul pentru reuși, dar azi am pierdut într-o manieră incredibilă... Nu poți să câștigi întotdeauna. Am încercat, ce le-aș putea cere mai mult jucătorilor? Nu știu ce am fi putut să facem mai mult.

Uneori poți câștiga la loviturile de departajare, alteori nu. Ar fi trebuit să obținem victoria în timpul meciului, dar nu am profitat de ocaziile pe care le-am avut, chiar dacă ne-am apărat foarte bine. Toată lumea a jucat la un nivel înalt”, a mai spus tehnicianul catalan.