Ultima întâlnire dintre Farul și CFR Cluj s-a petrecut în sezonul regulat, moment în care cele două au remizat la Ovidiu, scor 1-1. Deaconu (65') și Ajeti (82') au înscris atunci pentru Farul, respectiv CFR.

Gică Hagi, declarație în forță înainte de Farul - CFR Cluj

Gică Hagi a vorbit înainte de confruntarea cu ardelenii și a ținut să evidențieze faptul că se gândește doar la cele trei puncte, pentru a se poziționa cât mai sus în clasament.

De asemenea, ”Regele” a mai punctat și faptul că Farul a reușit să o bată de cele mai multe ori pe CFR Cluj față de celelalte echipe din play-off

”Mintea și gândurile noastre sunt numai să câștigăm, pentru că o victorie ne poziționează acolo sus. Cu CFR Cluj am avut mereu rezultate foarte bune, suntem una dintre echipele cu cele mai multe victorii împotriva lor.

(n.r. despre Manchester City - Real Madrid). Am adormit, din păcate nu am văzut niciun minut. Am adormit pur și simplu mai devreme. Am avut o zi plină și n-am mai rezistat.

Am văzut meciul de cupă Corvinul - Voluntari și după m-am dus în cameră și am adormit. Îmi pare rău. Mai am și momentele astea când trebuie să mă odihnesc”, a spus Gică Hagi la conferința de presă.

Cum arată play-off-ul Superligii României la finalul etapei a patra

FCSB a învins-o în runda #4 pe CFR Cluj, în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” cu 1-0 și și-a asigurat 13 puncte avans față de ocupanta locului secund.

Ardelenii sunt pe doi cu 31 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova, care completează podiumul. Oltenii au pierdut cu Farul în această etapă, scor 1-2, pe ”Ion Oblemenco”.

Iar campioana en-titre a devansat-o, astfel, pe Rapid în clasament. Echipa de la malul mării se situează pe locul patru cu 29 de puncte, iar giuleștenii au coborât pe cinci.

Cu o înfrângere, două remize și o victorie, formația dirijată de Bernd Storck, Sepsi OSK, rămâne ultima clasată cu 27 de puncte obținute până acum în play-off-ul Superligii României.