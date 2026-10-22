Specialiștii au decis! Ce șanse are Interul lui Cristi Chivu în Champions League, după 1-0 cu Șahtior

Specialiștii au decis! Ce șanse are Interul lui Cristi Chivu în Champions League, după 1-0 cu Șahtior Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter - Șahtior a contat pentru etapa a 3-a din UEFA Champions League.

TAGS:
cristi chivuInterLiga Campionilor
Din articol

După un început greu în „Faza Ligii”, în care a bifat două înfrângeri, Cristi Chivu a obținut prima victorie. Deși Inter a evoluat în 10 pe finalul duelului cu Șahtior, echipa din Milano s-a impus grație golului înscris de Carlos Augusto.

Specialiștii au decis! Ce șanse are Interul lui Cristi Chivu în Champions League

Inter a adunat doar trei puncte în cele trei partide din UEFA Champions League, astfel că primele calcule au fost date peste cap. Formația din Milano a cedat în fața lui Real Madrid și Club Brugge, iar singura victorie este contra lui Șahtior.

Dacă înainte de startul „Fazei Ligii” Inter era văzută cu șanse importante la o clasare în primele 8 poziții, calculele s-au modificat, motivul principal fiind înfrângerea cu Club Brugge, meci în care echipa lui Cristi Chivu pornea ca mare favorită la succes.

Experții de la Football Meets Data au analizat parcursul tuturor echipelor, iar Inter este văzută, după primele trei runde, cu 12% șanse să se claseze în top 8 la finalul „Fazei Ligii”. Elevii lui Cristi Chivu mai au de jucat cu Feyenoord (d), Stuttgart (a), Dortmund (d), Liverpool (a) și Slovan Bratislava (d).

Totuși, formația din Milano are un procent de 81,2% de a prinde un loc printre primele 24 de echipe. Programul o ajută pe echipa lui Cristi Chivu, în condițiile în care adversarele, exceptând poate Liverpool, nu sunt peste valoarea lotului lui Inter.

Cristi Chivu, mesaj războinic după prima victorie a sezonului în Liga Campionilor

La scurt timp după Inter - Șahtior 1-0, Cristi Chivu a fost umil, declarând faptul că înfrângerile din primele două etape au lăsat urme adânci, astfel că jucătorii săi au fost nerăbdători.

În ciuda acestui aspect, antrenorul român e de părere că elevii săi, în ciuda faptului că s-au aflat în 10 după eliminarea lui Bastoni, au abordat excelent finalul duelului, astfel că Inter a „dat ce a avut mai bun”.

"Aş privi meciul în ansamblu. Am început bine, dar apoi am devenit puţin nerăbdători. Cred că înfrângerile din Liga Campionilor şi-au lăsat amprenta. Aveam nevoie de o prestaţie disciplinată şi organizată, iar după o primă repriză dificilă, cele trei schimbări au adus energie proaspătă şi entuziasm. Chiar şi cu zece jucători, am demonstrat că putem da tot ce avem mai bun, ridicându-ne nivelul de concentrare şi intensitate.

Nu e niciodată uşor când rămâi în zece, mai ales că deja ne era greu să recuperăm mingea chiar şi cu unsprezece jucători. Dar ne-am mobilizat, am alergat mai mult, ne-am adaptat stilul de joc şi ne-am asumat o responsabilitate mai mare. Băieţii şi-au dorit cu adevărat această victorie şi sper că ne va reda încrederea şi entuziasmul în perspectiva următoarelor meciuri europene. Suntem epuizaţi pentru că am dat totul pentru a obţine victoria. Este o victorie extrem de importantă”, a declarat Cristi Chivu.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un mecanic și-a vândut mașina preferată cu 4.000 de lire după divorț. 35 de ani mai târziu, a răscumpărat-o cu 16.000 de lire
Un mecanic și-a vândut mașina preferată cu 4.000 de lire după divorț. 35 de ani mai târziu, a răscumpărat-o cu 16.000 de lire
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu, mesaj războinic după prima victorie a sezonului în Liga Campionilor: „Am demonstrat”
Cristi Chivu, mesaj războinic după prima victorie a sezonului în Liga Campionilor: „Am demonstrat”
Gol după gol pentru atacantul de la Farul! Puștiul crescut de Hagi e de neoprit la noua echipă
Gol după gol pentru atacantul de la Farul! Puștiul crescut de Hagi e de neoprit la noua echipă
CSM CSU Oradea, așa da! Succes important în Europe Cup
CSM CSU Oradea, așa da! Succes important în Europe Cup
ULTIMELE STIRI
Plouă cu retrageri de renume în ATP: tenismenii care își iau adio de la circuit, în aceste zile
Plouă cu retrageri de renume în ATP: tenismenii care își iau adio de la circuit, în aceste zile
Vlad Dragomir și Cătălin Itu luptă azi în Conference League, LIVE TEXT pe Sport.ro! Cum arată programul complet al etapei
Vlad Dragomir și Cătălin Itu luptă azi în Conference League, LIVE TEXT pe Sport.ro! Cum arată programul complet al etapei
Voluntari face legea în Europa! Victorie după victorie
Voluntari face legea în Europa! Victorie după victorie
Campionul cu Inter d'Escaldes n-are frică de Universitatea Craiova: „Îmi amintesc duelul cu FCSB”
Campionul cu Inter d'Escaldes n-are frică de Universitatea Craiova: „Îmi amintesc duelul cu FCSB”
Darius Olaru, Ionuț Radu și alți trei români luptă diseară în Europa League, de la 19:45 și 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro
Darius Olaru, Ionuț Radu și alți trei români luptă diseară în Europa League, de la 19:45 și 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Ciprioții s-au lămurit în cazul lui Florin Tănase, la aproape două luni după plecarea de la FCSB

Ciprioții s-au lămurit în cazul lui Florin Tănase, la aproape două luni după plecarea de la FCSB

"De-ale lui Kovacs" Ce au scris spaniolii despre arbitrul român după Real Madrid - Leipzig, în Champions League

"De-ale lui Kovacs" Ce au scris spaniolii despre arbitrul român după Real Madrid - Leipzig, în Champions League

Viitorul lui Bergodi a fost decis! U Cluj a făcut anunțul după întâlnirea cu antrenorul

Viitorul lui Bergodi a fost decis! U Cluj a făcut anunțul după întâlnirea cu antrenorul

Presa din Spania, verdict după arbitrajul lui Istvan Kovacs din Real Madrid - RB Leipzig: „Diferență de la cer la pământ”

Presa din Spania, verdict după arbitrajul lui Istvan Kovacs din Real Madrid - RB Leipzig: „Diferență de la cer la pământ”

Inter - Șahtior 1-0. Chivu respiră! Victorie cu mari emoții în Champions League, după eliminarea lui Bastoni

Inter - Șahtior 1-0. Chivu respiră! Victorie cu mari emoții în Champions League, după eliminarea lui Bastoni



Recomandarile redactiei
Campionul cu Inter d'Escaldes n-are frică de Universitatea Craiova: „Îmi amintesc duelul cu FCSB”
Campionul cu Inter d'Escaldes n-are frică de Universitatea Craiova: „Îmi amintesc duelul cu FCSB”
Plouă cu retrageri de renume în ATP: tenismenii care își iau adio de la circuit, în aceste zile
Plouă cu retrageri de renume în ATP: tenismenii care își iau adio de la circuit, în aceste zile
Antrenorul, OUT cu o săptămână înainte de meciul cu FCSB: „Colaborarea s-a încheiat”
Antrenorul, OUT cu o săptămână înainte de meciul cu FCSB: „Colaborarea s-a încheiat”
A jucat la CFR Cluj și Corvinul, iar acum este antrenor în Austria, lângă ”Der Panzer” Carsten Jancker! ”Visul meu este naționala României”
A jucat la CFR Cluj și Corvinul, iar acum este antrenor în Austria, lângă ”Der Panzer” Carsten Jancker! ”Visul meu este naționala României”
Presa din Spania, verdict după arbitrajul lui Istvan Kovacs din Real Madrid - RB Leipzig: „Diferență de la cer la pământ”
Presa din Spania, verdict după arbitrajul lui Istvan Kovacs din Real Madrid - RB Leipzig: „Diferență de la cer la pământ”
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
CITESTE SI
A primit din greșeală peste 120.000 de euro în loc de 12.900. Ce recompensă i-a oferit banca după ce a returnat banii

stirileprotv A primit din greșeală peste 120.000 de euro în loc de 12.900. Ce recompensă i-a oferit banca după ce a returnat banii

MAE, avertisment pentru românii care călătoresc în Italia. Protestele transportatorilor pot provoca blocaje în trafic. FOTO

stirileprotv MAE, avertisment pentru românii care călătoresc în Italia. Protestele transportatorilor pot provoca blocaje în trafic. FOTO

Un mecanic și-a vândut mașina preferată cu 4.000 de lire după divorț. 35 de ani mai târziu, a răscumpărat-o cu 16.000 de lire

stirileprotv Un mecanic și-a vândut mașina preferată cu 4.000 de lire după divorț. 35 de ani mai târziu, a răscumpărat-o cu 16.000 de lire

Satul în care mai trăiesc doar trei familii, iar o biserică s-a vândut pentru jumătate de dolar. „Odinioară, era o localitate plină de viață”

stirileprotv Satul în care mai trăiesc doar trei familii, iar o biserică s-a vândut pentru jumătate de dolar. „Odinioară, era o localitate plină de viață”

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!