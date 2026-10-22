Specialiștii au decis! Ce șanse are Interul lui Cristi Chivu în Champions League, după 1-0 cu Șahtior

După un început greu în „Faza Ligii”, în care a bifat două înfrângeri, Cristi Chivu a obținut prima victorie. Deși Inter a evoluat în 10 pe finalul duelului cu Șahtior, echipa din Milano s-a impus grație golului înscris de Carlos Augusto.
Specialiștii au decis! Ce șanse are Interul lui Cristi Chivu în Champions League
Inter a adunat doar trei puncte în cele trei partide din UEFA Champions League, astfel că primele calcule au fost date peste cap. Formația din Milano a cedat în fața lui Real Madrid și Club Brugge, iar singura victorie este contra lui Șahtior.
Dacă înainte de startul „Fazei Ligii” Inter era văzută cu șanse importante la o clasare în primele 8 poziții, calculele s-au modificat, motivul principal fiind înfrângerea cu Club Brugge, meci în care echipa lui Cristi Chivu pornea ca mare favorită la succes.
Experții de la Football Meets Data au analizat parcursul tuturor echipelor, iar Inter este văzută, după primele trei runde, cu 12% șanse să se claseze în top 8 la finalul „Fazei Ligii”. Elevii lui Cristi Chivu mai au de jucat cu Feyenoord (d), Stuttgart (a), Dortmund (d), Liverpool (a) și Slovan Bratislava (d).
Totuși, formația din Milano are un procent de 81,2% de a prinde un loc printre primele 24 de echipe. Programul o ajută pe echipa lui Cristi Chivu, în condițiile în care adversarele, exceptând poate Liverpool, nu sunt peste valoarea lotului lui Inter.
Cristi Chivu, mesaj războinic după prima victorie a sezonului în Liga Campionilor
La scurt timp după Inter - Șahtior 1-0, Cristi Chivu a fost umil, declarând faptul că înfrângerile din primele două etape au lăsat urme adânci, astfel că jucătorii săi au fost nerăbdători.
În ciuda acestui aspect, antrenorul român e de părere că elevii săi, în ciuda faptului că s-au aflat în 10 după eliminarea lui Bastoni, au abordat excelent finalul duelului, astfel că Inter a „dat ce a avut mai bun”.
"Aş privi meciul în ansamblu. Am început bine, dar apoi am devenit puţin nerăbdători. Cred că înfrângerile din Liga Campionilor şi-au lăsat amprenta. Aveam nevoie de o prestaţie disciplinată şi organizată, iar după o primă repriză dificilă, cele trei schimbări au adus energie proaspătă şi entuziasm. Chiar şi cu zece jucători, am demonstrat că putem da tot ce avem mai bun, ridicându-ne nivelul de concentrare şi intensitate.
Nu e niciodată uşor când rămâi în zece, mai ales că deja ne era greu să recuperăm mingea chiar şi cu unsprezece jucători. Dar ne-am mobilizat, am alergat mai mult, ne-am adaptat stilul de joc şi ne-am asumat o responsabilitate mai mare. Băieţii şi-au dorit cu adevărat această victorie şi sper că ne va reda încrederea şi entuziasmul în perspectiva următoarelor meciuri europene. Suntem epuizaţi pentru că am dat totul pentru a obţine victoria. Este o victorie extrem de importantă”, a declarat Cristi Chivu.