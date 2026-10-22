Specialiștii au decis! Ce șanse are Interul lui Cristi Chivu în Champions League, după 1-0 cu Șahtior

După un început greu în „Faza Ligii”, în care a bifat două înfrângeri, Cristi Chivu a obținut prima victorie. Deși Inter a evoluat în 10 pe finalul duelului cu Șahtior, echipa din Milano s-a impus grație golului înscris de Carlos Augusto.

Specialiștii au decis! Ce șanse are Interul lui Cristi Chivu în Champions League

Inter a adunat doar trei puncte în cele trei partide din UEFA Champions League, astfel că primele calcule au fost date peste cap. Formația din Milano a cedat în fața lui Real Madrid și Club Brugge, iar singura victorie este contra lui Șahtior.

Dacă înainte de startul „Fazei Ligii” Inter era văzută cu șanse importante la o clasare în primele 8 poziții, calculele s-au modificat, motivul principal fiind înfrângerea cu Club Brugge, meci în care echipa lui Cristi Chivu pornea ca mare favorită la succes.

Experții de la Football Meets Data au analizat parcursul tuturor echipelor, iar Inter este văzută, după primele trei runde, cu 12% șanse să se claseze în top 8 la finalul „Fazei Ligii”. Elevii lui Cristi Chivu mai au de jucat cu Feyenoord (d), Stuttgart (a), Dortmund (d), Liverpool (a) și Slovan Bratislava (d).

Totuși, formația din Milano are un procent de 81,2% de a prinde un loc printre primele 24 de echipe. Programul o ajută pe echipa lui Cristi Chivu, în condițiile în care adversarele, exceptând poate Liverpool, nu sunt peste valoarea lotului lui Inter.