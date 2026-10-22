După un început greu în „Faza Ligii”, în care a bifat două înfrângeri, Cristi Chivu a obținut prima victorie. Deși Inter a evoluat în 10 pe finalul duelului cu Șahtior, echipa din Milano s-a impus grație golului înscris de Carlos Augusto.

Cristi Chivu, mesaj războinic după prima victorie a sezonului în Liga Campionilor

La scurt timp după Inter - Șahtior 1-0, Cristi Chivu a fost umil, declarând faptul că înfrângerile din primele două etape au lăsat urme adânci, astfel că jucătorii săi au fost nerăbdători.

În ciuda acestui aspect, antrenorul român e de părere că elevii săi, în ciuda faptului că s-au aflat în 10 după eliminarea lui Bastoni, au abordat excelent finalul duelului, astfel că Inter a „dat ce a avut mai bun”.

"Aş privi meciul în ansamblu. Am început bine, dar apoi am devenit puţin nerăbdători. Cred că înfrângerile din Liga Campionilor şi-au lăsat amprenta. Aveam nevoie de o prestaţie disciplinată şi organizată, iar după o primă repriză dificilă, cele trei schimbări au adus energie proaspătă şi entuziasm. Chiar şi cu zece jucători, am demonstrat că putem da tot ce avem mai bun, ridicându-ne nivelul de concentrare şi intensitate.

Nu e niciodată uşor când rămâi în zece, mai ales că deja ne era greu să recuperăm mingea chiar şi cu unsprezece jucători. Dar ne-am mobilizat, am alergat mai mult, ne-am adaptat stilul de joc şi ne-am asumat o responsabilitate mai mare. Băieţii şi-au dorit cu adevărat această victorie şi sper că ne va reda încrederea şi entuziasmul în perspectiva următoarelor meciuri europene. Suntem epuizaţi pentru că am dat totul pentru a obţine victoria. Este o victorie extrem de importantă”, a declarat Cristi Chivu.