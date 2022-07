Fanii lui Fenerbahce au scandat, preț de mai multe secunde, numele președintelui rus Vladimir Putin, o evidentă trimitere către războiul ruso-ucrainean, început pe 20 februarie.

Totul a pornit după ce Dinamo Kiev a marcat golul de 1-0 prin Buyalskyy. Jucătorul lui Mircea Lucescu s-ar fi bucurat excesiv în fața suporterilor turci, iar aceștia au ținut să răspundă prin scandarea numelui lui Vladimir Putin.

”Un moment profund jenant pentru Fenerbahce” / ”Rușinos! Unde e sport, nu e loc pentru suporterii de război” / ”Fanii lui Fenerbahce sunt patetici!”, sunt doar câteva dintre reacțiile care s-au strâns pe Twitter.

Fenerbahce fans cheering for Vladimir Putin after the goal scored by Dynamo Kyiv @UEFA pic.twitter.com/7Ax3V009m8