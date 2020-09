S-au afisat urnele din UEFA Champions League! Care sunt pozitiile cluburilor de top din Europa 

Astazi au fost afisate urnele provizorii din UEFA Champions League.

La tragerea de pe 1 octombrie vor fi 32 de echipe, fiind stiute pana acum doar 23 de participante, restul de 9 luptandu-se in continuare pentru locurile ramase. Prima urna valorica este si urna campioanelor, motiv pentru care au avut acces echipe ca Zenit Sankt-Petersburg sau FC Porto, care probabil daca nu aveau acest statut ocupau urne inferioare.

Surpriza cea mai mare este faptul ca Italia are 3 echipe in urna a treia. Lazio a fost ultima data calificata in anul 2007, atunci cand a eliminat-o pe Dinamo in turul III preliminar. Atalanta este la a doua participare in istorie, iar Inter nu a reusit sa urce in urna a doua urna in ciuda parcursului din Europa League.

La modul in care arata urnele, este foarte probabil sa avem o noua grupa de foc, asa cum a fost cea a Barcelonei de anul trecut (Inter,Dortmund,Slavia Praga). Bayern Munchen, Barcelona, Atalanta, sau Real Madrid, Manchester City, Inter Milano sunt doar cateva variante de grupe puternice. Echipa lui Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, are sanse minime de a fi mai sus de urna a patra in cazul unei calificari.

Cluburile confirmate si pozitiile lor:

Urna 1: Bayern Munich, Sevilla FC, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit St. Petersburg, FC Porto

Urna 2: FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax

Urna 3 sau 4: RB Leipzig, Inter Milan, Lazio, Atalanta

Urna 4: Istanbul Basaksehir, Stade Rennes, Borussia Moenchengladbach

Aceasta va fi mingea oficiala a UEFA Champions League 2020/2021: