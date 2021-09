Ronaldo, declarație de campion după golul decisiv marcat cu Villarreal: „O seară mare!” Cui dedică victoria 

Manchester United a început noul sezon din Champions League cu un eșec, 1-2 cu Young Boys, cartonașul roșu încasat de Bissaka în minutul 35 fiind decisiv pentru desfășurarea partidei.

Însă, elevii lui Ole Gunnar Solskjaer au început modest și meciul cu Villarreal, Paco Alcacer deschizând scorul în minutul 53. Dar reușita lui Telles, din minutul 60, și golul decisiv al lui Cristiano Ronaldo, din minutuol 90+5, au salvat-o pe Manchester United.

Starul portughez a izbutit să marcheze al 136-lea gol în Champions League chiar în seara când a devenit jucătorul cu cele mai multe prezențe din istoria competiției, 178. La finalul meciului, Ronaldo a ținut să le mulțumească fanilor pentru sprijin și să marcheze această seară specială.

Ronaldo: „Fanii au rolul să împingă de la spate echipa când se află în dificultate”

„Asta este treba mea, da. Am avut un meci foarte greu, Villarreal a jucat foarte bine, și-a creat foarte multe ocazii.

Este incredibil, un nou capitol frumos. Sunt atât de fericit că am înscris golul câștigător, mai ales în modul în care am făcut-o, când am devenit jucătorul cu cele mai multe prezențe în Champions League. O seară mare! Dar trebuie să menționez atitudinea echipei, care este cea mai importantă, am răspuns bine după ce am primit gol, și sprijinul fanilor, care ne-au împins de la spate. Au făcut o treabă incredibilă!

Încercăm să ne facem treaba, să jucăm bine, să marcăm, dar câteodată nu reușim, iar fanii au acest rol când echipa se află în dificultate, să ne împingă de la spate. De asta le tot spun că ne dau motivația să mergem mai departe, să alergăm și să credem.

Sunt fericit! Este o victorie foarte importantă. Știam că avem presiune pentru că în ultimul meci din Champions League am pierdut, nu am jucat atât de bine astă-seară, dar am câștigat. Am luptat mult și am meritat victoria”, a declarat Cristiano Ronaldo la finalul partidei.

