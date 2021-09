„Am știut asta!” Ronaldo, dialog surprinzător după victoria dramatică obținută de United cu Villarreal

Cristiano Ronaldo continuă să fie providențial în tricoul lui United. Lusitanul a marcart cinci goluri în tricoul „diavolilor roșii”, iar miercuri seară a marcat reușita care le-a adus victoria băieților lui Solskjaer.

Fostul internațional englezi, Rio Ferdinand, a dezvăluit că a schimbat câteva mesaje cu starul portughez după victoria lui United cu Villarreal, în care acesta s-a arătat nemulțumit de prestația avută în meciul cu spaniolii.

Rio Ferdinand ????: “He [Cristiano Ronaldo] text me tonight saying ‘I didn’t’ play well... but I knew I’d score.’

"That’s the belief that he has. The other players are feeding off it. It’s a great place to be.” pic.twitter.com/R3O1wWNxLf