Romania la MINIM! Dezastru pentru Liga I de la anul: toate echipele calificate in cupele europene vor avea cate 8 meciuri de jucat pana la grupe

Coeficientul Ligii 1 in Europa s-a prabusit dupa o noua vara in care echipele romanesti au inregistrat esecuri usturatoare. CFR este singura echipa care a prins grupele.

Liga 1 a ajuns la un minim istoric in privinta coeficientului UEFA. Acest lucru va face ca din sezonul viitor Romania sa isi trimita toate reprezentantele inca din turul 1 preliminar! In acest sezon, castigatoarea Cupei Romaniei, Viitorul, a debutat in turul 2.

Coeficientul Romaniei s-a prabusit

Romania a avut 4 patru reprezentante la startul preliminariilor din cupele europene, insa a ramas cu una singura dupa tururile preliminare. FCSB, Craiova si Viitorul au parasit Europa, in timp ce campioana CFR a cazut din Liga Campionilor in Europa League.

Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, UEFA a informat deja FRF si LPF ca din sezonul urmator toate echipele romanesti vor juca inca din primul tur preliminar indiferent daca se vor califica prin intermediul Ligii 1 ori al Cupei Romaniei.

In clasamentul pe 5 ani al coeficientilor UEFA, Romania a ajuns pe locul 30, cel mai slab de pana acum.

In 2002, Romania s-a aflat pe 26, iar in 2008 pe 7!

O mare problema pentru 2020 va fi si programul aglomerat de Campionatul European. Turneul final se va incheia pe 12 iulie, iar la doar cateva zile va incepe turul 1 preliminar al cupelor europene.