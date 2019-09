Caz incredibil! A vrut sa sune pe banca pentru a face schimbari, dar a nimernit numarul GRESIT! Pe cine a sunat, de fapt

Antrenorul Ljupko Petrovic (72 de ani) a fost suspendat pentru meciul dintre TSKA Sofia si Botev Plovdiv. Aflat la tribuna oficiala, Petrovic a incercat sa ia legatura cu unul dintre asistentii sai de pe banca. Eroare! :) In loc sa-si sune secundul, antrenorul lui TSKA a format numarul unui jurnalist bulgar, caruia i-a dictat schimbarile tactice pe care vrea sa le faca. Intamplarea a ajuns in presa de la Sofia, iar Petrovic e acum subiect de glume pentru fanii bulgari.

Pana la urma, a iesit bine pentru TSKA. Gambianul Sowe a marcat singurul gol al meciului in minutul 75.



????❌ 72-year-old CSKA-Sofia coach Ljupko Petrović, who was suffering a touchline ban for last weekend's league game v Botev, tried to give guidelines over the phone from the stands but dialed a wrong number, calling a Bulgarian journalist instead of his assistant on the bench ???? pic.twitter.com/9TjvnqfHiA