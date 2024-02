Robert Lewandowski a reușit ce nu se mai făcuse la Barcelona de trei ani în Champions League! Ce a spus Xavi Hernandez după remiza cu Napoli 

Catalanii au deschis scorul pe stadionul Diego Armando Maradona, prin Robert Lewandowski, care a înscris din pasa lui Pedri, în minutul 60. Napoli a reușit să egaleze în minutul 75 prin Osimhen, astfel că totul se decide pe Estadio Olimpico din Montjuic.

Reușita lui Robert Lewandowski a fost cu atât mai importantă cu cât a fost primul gol marcat de FC Barcelona în fazele eliminatorii ale UEFA Champions League după o pauză de trei ani. Leo Messi reușise să marcheze ultimul gol al catalanilor într-o astfel de fază, în urmă cu 1078 de zile.

Ce a spus Xavi Hernandez după remiza cu Napoli

Xavi Hernandez, care și-a anunțat plecarea de la club la finalul sezonului, a vorbit despre remiza din Italia, punctând că echipa sa ar fi trebuit să plece învingătoare.

„Modelul nostru de joc a ieșit bine, ne-a lipsit determinarea și ideea de calmare a jocului la 0-1, să apară fotbaliștii cu finalizare pentru a-l decide, asta a lipsit. Asta înseamnă Champions, când nu domini... Am făcut-o timp de 75 de minute, însă uitați, practic la primul șut al lor...

Echipa și-a arătat fața, a dominat și a generat multe ocazii în jocul pozițional, pe terenul advers cu presiunea înaltă. E păcat pentru că eu cred că meritam victoria.

Sunt mulțumit că au ieșit multe din lucrurile pe care le-am lucrat de când am preluat conducerea. Este unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am făcut în Europa. Rezultatul nu e de partea noastră, e păcat. Am fost bine tot meciul, mai puțin de când am încasat gol, dar acesta este drumul”, a declarat Xavi Hernandez.