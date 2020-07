BREAKING NEWS: UEFA e chemata sa DECIDA titlul in Romania! Anunt incredibil: Si Craiova, si Astra vor sa castige meciul cu 3-0

Liga anunta ca a cerut sprijinul UEFA pentru a gasi o formula de finalizare a sezonului.

Justin Stefan, secretarul general al LPF, spune ca meciul dintre Astra si Craiova se poate incheia la masa verde numai in baza unei sesizari facute catre Comisia de Disciplina. Ambele cluburi se gandesc sa depuna plangere!

"In ciuda tuturor eforturilor pe care le-am facut, 4 jucatori de la Astra au fost testati pozitiv de doua ori. Ar fi existat posibilitatea ca Astra sa joace cu echipa a doua, dar unul dintre cei pozitivi era de la echipa a doua. Categoric, meciul nu se va putea disputa. In privinta meciului, am facut o solicitare catre UEFA sa vedem daca se poate disputa meciul dupa data de 3 august.

Am vazut si varianta meciului pierdut cu 3-0. Sub nicio forma administratia FRF sau LPF nu pot dispune 3-0. Hotararea comisiei de disciplina a federatiei este executorie, Universitatea Craiova ia in calcul formularea unei plangeri.

Au mai existat cazuri in care s-au intrunit in regim de urgenta. Hotararea se aplica imediat. Am vazut ca si Astra vrea sa faca o plangere disciplinara, invocand ca la programarea initiala erau cazuri de Covid la Craiova. A fost o neintelegere cu plata testelor.

Factura a fost stornata si va fi platita de Astra. Un angajat al departamentului juridic a facut o eroare si a fost sanctionat cu avertisment. Mai sunt doua meciuri ale CFR-ului, intre care si meciul direct cu Craiova, vedem cum evolueaza lucrurile si in functie de raspunsul pe care-l primim de la UEFA", a spus Justin Stefan pentru Digisport.