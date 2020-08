Reactie INCREDIBILA in direct dupa eliminarea CFR-ului! "Boli a dat in minge a razbunare, nu se poate! Nu ne dai banii? Du-te..."

Kevin Boli a ratat penalty-ul decisiv in meciul cu Dinamo Zagreb din turul 2 preliminar al Champions League.

Francezul a facut o partida modesta, iar lovitura de la 11 metri i-a facut seara neagra!

Jurnalistul Decebal Radulescu, prezent in studioul Digisport pentru analiza partidei, a avut un comentariu incredibil la adresa lui Boli. Fotbalistul vine dupa o perioada de relatie dificila cu clubul, pe care a incercat sa il paraseasca in ultimele saptamani.

"Mi s-a parut ca a dat in mingea aia a razbunare, nu se poate s-o dai asa! Nu ne dai banii? Du-te! Nu se poate, o dai ca la rugby, nu se poate. Am vazut si capitani de Barcelona care au refuzat sa bata... am inteles asta pana la un punct. Dar da in ea intr-un fel, nu cum a dat Boli", a spus Radulescu la Digisport.