Jucătorul care nu vrea să mai audă de România a retrogradat în Serie B! Dezastru pentru Daniel Boloca și Sassuolo

Este un final nebun de sezon în Serie A, unde mai multe echipe luptă pentru evitarea retrogradării. Forma slabă din ultimele runde i-a fost fatală lui Sassuolo, care după 11 ani se întoarce în Serie B.

Sassuolo, echipa lui Daniel Boloca, a retrogradat în Serie B

Sassuolo a retrogradat în mod oficial, duminică, după înfrângerea suferită pe teren propriu contra lui Cagliari, scor 0-2. Oaspeții au marcat prin Matteo Prati (71') și Gianluca Lapadula (90+1').

Titular în majoritatea meciurilor din acest sezon, Daniel Boloca a fost rezervă în acest duel. El a fost introdus în minutul 57, dar nu a reușit să-și ajute prea mult echipa.

Pe lângă Sassuolo, a mai retrogradat matematic până acum și Salernitana. În ultima etapă, patru echipe se vor lupta pentru a evita ultimul loc direct retrogradabil: Empoli, Udinese, Verona și Frosinone. Cagliari e ca și salvată după acest succes obținut pe terenul lui Sassuolo.

Daniel Boloca se află din iulie 2023 la Sassuolo. El a fost transferat atunci de la Frosinone, pentru 6 milioane de euro. Mijlocașul cu origini românești mai are contract cu Sassuolo până în 2028, dar e posibil să fie vândut după retrogradarea în Serie B. El e monitorizat de mai multe echipe din Serie A.

De ce refuză Daniel Boloca naționala României

Daniel Boloca a fost convocat la naționala României în noiembrie 2022. Atunci a prins șase minute într-un amical împotriva Sloveniei, scor 1-2. Ulterior a fost lăsat pe bancă în alt meci amical, contra Republicii Moldova, scor 5-0.

După revenirea în Italia, Boloca a spus că nu vrea să mai audă de naționala României. Acesta a explicat în presa din "Cizmă" de ce nu va mai juca pentru tricolori și de ce preferă naționala Italiei:

"Când am ajuns în România, mi-am dat seama de greșeala comisă. Nu înțelegeam nimic și ei mai și vorbeau repede. Mă trezeam la prânz sau la cină cu ceilalți jucători care încercau să mă ajute să mă integrez și eu dădeam din cap și râdeam ca prostul.

Chiar eram în dificultate. O lună mai târziu, am primit vestea că naționala Italiei mă cheamă pentru un stagiu la care Roberto Mancini voia să testeze câțiva tineri din Serie B. Eram în al nouălea cer, am acceptat și am înțeles care va fi destinul meu

Privind înapoi, am greșit acceptând convocarea. Dacă mergi la națională, trebuie s-o faci cu inima! Sunt recunoscător pentru acea convocare, dar nu era cazul să mai vin în România", a spus Boloca.

