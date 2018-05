Plange sau nu Ronaldo la finala?! Cel mai tare pariu inaintea finalei Champions League

Salah si Klopp au fost primiti de folcloriste in Ucraina inaintea finalei Ligii!

Real a vrut sa fie prima la Kiev, iar Zidane i-a dus pe jucatori in Ucraina de ieri noapte! Finala ligii e maine de la 21.45 la PRO TV!



Cum au coborat din avion, jucatorii lui Liverpool au dat nas in nas cu folcloristele. Klopp si Salah au fost luati in primire de fetele care le-au oferit flori si cate un tort! Realul a ajuns noaptea la Kiev! Sute de oameni s-au adunat la hotel sa il salute pe Zidane si Ronaldo.



"Plange Ronaldo la finala?!", e cel mai ciudat pariu, inaintea finalei Champions League.