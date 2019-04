"Nu poate fi vorba despre asa ceva!" Un star la Barcei stie ce se va intampla in semifinala cu Liverpool din UEFA Champions League: la ce se asteapta catalanii: "Avem aceasta sansa"

Barcelona - Liverpool este una dintre semifinalele UEFA Champions League din acest sezon.

Desi e neamt, Marc Andre ter Stegen se simte ca acasa la Barcelona. Dovada sta faptul ca a devenit imaginea unui eveniment caritabil organizat in orasul catalan.

Portarul Barcelonei nu a scapat ocazia de a vorbi si despre duelul cu Liverpool din semifinalele UEFA Champions League si a prefatat cele doua meciuri care vor avea loc pe 1 si 7 mai. Ter Stegen e de parere ca aceasta intalnire nu are o favorita, dar spera ca el si coechipierii sai sa reuseasca sa indeplineasca cel mai de pret obiectiv din acest sezon.

"Ne-am aflat adversarul si suntem foarte fericiti, va fi o dubla frumoasa. Dar nu exista nicio favorita, se poate intampla orice in semifinale. Avem sansa sa facem ceva important pentru club, pentru fani si pentru noi insine. UEFA Champions League este o competitie speciala, vrem sa cucerim trofeul si sa ne indeplinim obiectivele", a spus Ter Stegen.

Mai mult, portarul Barcei s-a declarat incantat de faptul ca oamenii asteapta "tripla" in acest sezon de la Barcelona, insa ramane rezervat in a face pronosticuri. "In urmatoarele trei meciuri din La Liga trebuie sa castigam si abia atunci vom putea spune ca avem titlul asigurat", a spus Ter Stegen.

Acesta nu a scapat ocazia sa-l laude pe Lionel Messi, considerat omul care poate face diferenta in favoarea Barcelonei in orice partida.

"Sunt coleg cu el de atatia ani si a reusit sa ma surprinda din nou", a declarat portarul catalanilor.

Barcelona s-a calificat in semifinalele UEFA Champions League dupa ce a invins Manchester United cu 4-0 la general. De partea cealalta, Liverpool a castigat cu 6-1 la general duelul cu Porto din sferturile competitiei.

