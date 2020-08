NU l-a uitat! Messi a REFUZAT sa dea mana cu un jucator de la Napoli dupa victoria din Champions League: ce l-a deranjat pe argentinian

Barcelona s-a impus in fata lui Napoli, scor 3-1, si catalanii merg in sferturile Ligii Campionilor.

Messi a fost cel mai bun om al Barcelonei, reusind sa inscrie un gol si sa obtina penalty-ul din care a marcat Suarez. Primul gol al catalanilor a fost marcat de fundasul Lenglet.

La finalul meciului Messi a refuzat sa ii intinda mana lui Kostas Manolas (29 de ani). Fundasul grec evolua pentru AS Roma in urma cu doua sezoane, cand italienii reuseau sa o elimine pe Barcelona din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Manolas marca atunci golul decisiv.

In timpul unui meci amical dinaintea sezonului incheiat recent, Napoli s-a intalnit cu Barcelona in Statele Unite ale Americii. Atunci, grecul ar fi facut mai multe gesturi catre fotbalistii catalanilor pentru a le aminti de meciul din Liga Campionilor, iar Messi nu l-a iertat pentru acest lucru, informeaza Mundo Deportivo.

and by 'ignored' I meant how Messi refused Manolas handshake offer after the game, by signaling "no" with his finger and then Manolas was visibly frustrated and left the pitch pic.twitter.com/Yh0sRTAstk