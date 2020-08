FABULOS! Messi a descoperit leacul impotriva CORONAVIRUSULUI! Pe ce doarme starul Barcelonei: 'Elimina virusul in 4 ore'

Lionel Messi (33 de ani) face tot posibilul pentru a se tine departe de virusul asiatic care a lovit intreaga lume.

Messi doarme pe o saltea speciala care neutralizeaza orice virus, inclusiv Covid-19, in proportii de 99.84%, anunta Mundo Deportivo.

Aceasta saltea este fabricata de o companie spaniola si are un sistem inovator, care prin intermediul nanoparticulelor aplicate pe tesatura sa, elimina orice virus in maximum patru ore.

Daca o persoana infectata doarme pe saltea, nanoparticulele tesutului ar elimina Covid-19 din pat in patru ore si ar impiedica o alta persoana sa se infecteze cu virusul daca ar folosi aceeasi saltea.

In plus, in functie de modelul saltelei, are si alte avantaje. Cum ar fi un sistem de masaj prin vibratii si caldura la picioare, care ajuta la un somn mai bun.

Potrivit Mundo Deportivo, Messi a instalat aceasta saltea in fiecare pat din casa.