Postul lui Tatarusanu, amenintat?! Un fost portar de la PSG vrea sa joace pentru nationala Romaniei! Anuntul presei franceze

Thomas Chesneau a fost transferat in aceasta vara de Concordia Chiajna din postura de jucator liber de contract.

El a fost crescut de academie echipei din capitala Frantei de la varsta de 11 ani, iar in 2019 a semnat un contract de profesionist cu PSG. In tot acest timp, el s-a antrenat langa Gianluigi Buffon si Alphonse Areola. Finalista din Champions League a decis sa il aduca pe portarul Marcin Bulka la echipa, astfel ca lui Chesneau nu i-a fost prelungit contractul si a ramas liber

"Eram la hotel cu prima echipa, inaintea ultimei etape din Ligue 1, iar Maxwell (n.r - ambasador al clubului in Brazilia) si Antero Henrique (n.r - directorul sportiv) au venit sa ma vada. Trebuia sa semnez contractul, dar totul s-a blocat. Am fost informat ca s-au razgandit si au decis sa il aduca pe Bulka.

A fost alegerea lor, dar m-a durut. Eram la finalul sezonului si nu puteam face nimic, toata lumea era in vacanta, nu mai aveam nimic. Am avut momente foarte grele. Ma intrebam daca va mai crede cineva in mine. M-am gandit sa ma las daca nu gasesc nimic in acea vara. Din fericire, am fost ajutat de parinti, iubita si agent", a spus portarul pentru Le Parisien.

Fotbalistul cu origini tunisiene in varsta de 21 de ani nu a jucat niciun meci pentru PSG, iar acum a ajuns la Concordia, in Liga 2, unde este deja folosit de Florin Bratu.

"Sunt foarte fericit pentru ca am luat-o de jos, asa voi putea arata ce pot. Invata limba romana si vrea sa faca pasii necesari pentru obtinerea cetateniei. Teoretic, va putea fi eligibil pentru nationala Romaniei, dat fiind ca singura sa selectie la nationala Frantei a fost la echipa U16, in urma cu sase ani", a spus jucatorul Concordiei.

Thomas Chesneau are iubita romanca. Fostul jucator de la PSG este impruna cu Andreea Neculita. Cei doi s-au cunoscut la Paris si au pe retele de socializare o multime de poze impreuna.