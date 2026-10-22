Cine îl poate înlocui pe Michael Carrick la Manchester United. „Diavolii” au trei opțiuni

Cine îl poate înlocui pe Michael Carrick la Manchester United. „Diavolii” au trei opțiuni Premier League
SPORT.RO
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Manchester United traversează o perioadă dificilă, iar scaunul lui Michael Carrick se clatină serios.

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Din articol

Fabian Hurzeler, Julian Nagelsmann și Antonio Conte sunt trei dintre numele vehiculate pentru o eventuală schimbare pe banca formației de pe Old Trafford.

Carrick a preluat echipa în mai 2026 și a înregistrat o medie de 1,08 puncte pe meci în primele 12 partide din actualul mandat. Înfrângerea cu 1-4 în fața lui Como în Champions League a complicat și mai mult situația englezilor.

Fabian Hurzeler, varianta din Premier League

Antrenorul lui Brighton este unul dintre candidații luați în calcul de Manchester United. Germanul a atras atenția prin rezultatele obținute în acest sezon, iar fostul atacant Alan Shearer l-a indicat drept o posibilă soluție pentru banca „diavolilor”.

Potrivit presei britanice, Hurzeler este apreciat și de persoane din conducerea clubului din Manchester.

Julian Nagelsmann este și el o opțiune

Fost antrenor la RB Leipzig și Bayern Munchen, Nagelsmann a pregătit ultima dată naționala Germaniei. Tehnicianul este considerat o variantă pentru United în cazul în care oficialii decid să renunțe la Carrick.

Antonio Conte, interesat de post

Italianul, care a antrenat în Anglia la Chelsea și Tottenham, ar fi interesat de o mutare pe Old Trafford. Conform informațiilor apărute în presa internațională, intermediari ar fi discutat cu reprezentanții clubului despre această posibilitate.

Deocamdată, Manchester United nu a anunțat nicio decizie privind viitorul lui Carrick. Urmează dueluri cu Bournemouth, Chelsea, AS Roma, Aston Villa și Liverpool, iar rezultatele ar putea cântări în evaluarea conducerii.

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