Cine îl poate înlocui pe Michael Carrick la Manchester United. „Diavolii” au trei opțiuni

Fabian Hurzeler, Julian Nagelsmann și Antonio Conte sunt trei dintre numele vehiculate pentru o eventuală schimbare pe banca formației de pe Old Trafford.
Carrick a preluat echipa în mai 2026 și a înregistrat o medie de 1,08 puncte pe meci în primele 12 partide din actualul mandat. Înfrângerea cu 1-4 în fața lui Como în Champions League a complicat și mai mult situația englezilor.
Fabian Hurzeler, varianta din Premier League
Antrenorul lui Brighton este unul dintre candidații luați în calcul de Manchester United. Germanul a atras atenția prin rezultatele obținute în acest sezon, iar fostul atacant Alan Shearer l-a indicat drept o posibilă soluție pentru banca „diavolilor”.
Potrivit presei britanice, Hurzeler este apreciat și de persoane din conducerea clubului din Manchester.
Julian Nagelsmann este și el o opțiune
Fost antrenor la RB Leipzig și Bayern Munchen, Nagelsmann a pregătit ultima dată naționala Germaniei. Tehnicianul este considerat o variantă pentru United în cazul în care oficialii decid să renunțe la Carrick.
Antonio Conte, interesat de post
Italianul, care a antrenat în Anglia la Chelsea și Tottenham, ar fi interesat de o mutare pe Old Trafford. Conform informațiilor apărute în presa internațională, intermediari ar fi discutat cu reprezentanții clubului despre această posibilitate.
Deocamdată, Manchester United nu a anunțat nicio decizie privind viitorul lui Carrick. Urmează dueluri cu Bournemouth, Chelsea, AS Roma, Aston Villa și Liverpool, iar rezultatele ar putea cântări în evaluarea conducerii.