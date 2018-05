"Nu ma mai comparati cu Ronaldo si Messi". Declaratia fabuloasa a lui Mo Salah, dupa ce a castigat titlul de golgheter al Angliei

Mohamed Salah a castigat titlul de golgheter al Angliei, dupa ce a marcat 32 de goluri in 36 de meciuri din Premier League.

Salah a fost MVP-ul lui Liverpool in acest sezon si a contribuit decisiv la clasarea echipei pe locul 4 in Premier League. Egipteanul mai are acum un obiectiv: castigarea finalei UEFA Champions League, impotriva Realului. Daca va reusi acest lucru, Salah va avea sanse mari la castigarea Balonului de Aur.

Considerat de multe voci din fotbalul mondial drept cel mai bun jucator al sezonului, Salah a oferit o declaratie de o modestie rara.

Starul lui Liverpool a spus ca nu poate fi comparat cu Messi si Ronaldo, intrucat ei joaca la acelasi nivel de mai bine de 10 ani.

"Nu as putea spune ca merit inca toate comparatiile cu ei (n.r cu Messi si Ronaldo), pentru ca fiecare dintre ei joaca la cel mai inalt nivel posibil de 10 sau 11 ani. Performantele lor au fost constante.

Trebuie sa imi mentin acest nivel pentru mai multe sezoane si sper sa reusesc. Cu siguranta Messi si Ronaldo sunt cei mai buni", a spus Salah, citat de Goal.com

Salah a marcat 44 de goluri in toate competitiile in acest sezon. Messi are 45 de reusite, iar Ronaldo 44.