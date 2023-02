Marius Avram, despre faza pentru care e contestat Istvan Kovacs: "Întrebarea care se pune e următoarea!" De ce face trimitere la Roberto Rosetti

Istvan Kovacs a fost la centru la thriller-ul de pe Anfield, de marți seara, Liverpool - Real Madrid 2-5, din manșa întâi a optimilor Ligii Campionilor.

Darwin Nunez (4) şi Mohamed Salah (14) au marcat pentru ''cormorani'', iar golurile oaspeţilor au fost reuşite de Vinicius Junior (21, 36), Eder Militao (47) şi Karim Benzema (55, 67).

Arbitrul născut în Carei a fost analizat de presa din Anglia din perspectiva unei faze care a aprins spiritele, în minutul 53, dar a fost contestat și de Ion Crăciunescu. Istvan Kovacs a avut o prestație bună per ansamblu, dar a fost criticat de englezi pentru că n-ar fi acordat penalty în minutul 53.

Fost ecuson FIFA, Marius Avram (43 de ani) a vorbit despre faza care a agitat apele și despre evoluția lui Kovacs în contextul unui meci tensionat, la care au asistat 55.000 de spectatori.

Marius Avram: " E o împingere, se vede, clar, că vorbim despre o împingere. Întrebarea care se pune e următoarea: Dacă e suficientă această împingere pentru a considera că e un penalty clar?"

"După părerea mea, când analizăm această fază, trebuie pornită de la declarația lui Roberto Rosetti, care e președintele Comisiei Arbitrilor de la UEFA, care spunea așa: „We do not want soft penalties“.

Adică, în traducere: „Nu vrem penalty-uri acordate ușor“. La faza despre care vorbim, în minutul 53, e o împingere, se vede, clar, că vorbim despre o împingere. Întrebarea care se pune e următoarea: Dacă e suficientă această împingere pentru a considera că e un penalty clar? Și dacă nu-l încadrează la categoria „soft penalties“, așa cum spunea Roberto Rosetti.

Sunt convins că, dacă dădea Istvan Kovacs penalty, i-aș fi dat credit, i-aș fi găsit circumstanțe, dar aș fi spus că e un penalty acordat ușor. La fel de bine acum, când n-a dat, după părerea mea, se încadrează în instrucțiunile UEFA.

Și, dacă e să încadrăm faza la orice corner, orice lovitură liberă din preajma suprafeței de pedeapsă, apar astfel de împingeri, la oricare dintre ele. Și, probabil, așa au gândit-o și cei din camera VAR și, de aceea, n-au intervenit pentru a întoarce decizia lui Istvan Kovacs.

La o asemenea fază, nu trebuie să fii mare specialist în arbitraj. Într-adevăr, se vede o mână... Dar eu zic că noi trebuie să ieșim puțin din modul ăsta de a gândi, că se vede o mână. Treaba asta a fost acum mai mulți ani și n-a fost bine", a declarat Marius Avram, potrivit Adevărul.

"Prestația lui Istvan Kovacs a fost foarte bună!"

"Prestația lui Istvan Kovacs, per ansamblu, a fost foarte bună. Și a fost ajutat de faptul că aceste echipe pot fi arbitrate foarte ușor. Practic, se arbitrează singure! Nu stiu dacă Istvan Kovacs a fluierat zece faulturi în tot meciul... Deci, acești jucători sunt preocupați de fotbal și, de aceea, e foarte ușor pentru arbitru. În plus, Istvan Kovacs e foarte bine pregătit fizic și, așa cum v-a spus, s-a descurcat foarte bine", a mai spus Avram, potrivit sursei mai sus menționate.

Real Madrid este doar a doua echipă din istoria competiţiilor europene care a marcat cinci goluri într-un singur meci împotriva lui Liverpool, după Ajax în decembrie 1966 în Cupa Campionilor Europeni (5-1).

Liverpool - Real Madrid 2-5

Partida a început cum nu se putea mai bine pentru „cormorani”. Darwin Nunez a înscris o bijuterie de gol cu călcâiul în minutul patru, iar Mohamed Salah a majorat diferența după o eroară colosală făcută de Thibaut Courtois în minutul 14.

Ulterior, Vinicius Junior a plasat un șut la colțul lung și l-a învins pe Alisson în minutul 21. Portarul lui Liverpool a gafat 15 minute mai târziu în fața aceluiași brazilian, când a trimis o minge direct în picioarele acestuia, iar balonul a sărit în poartă și tabela a indicat 2-0.

În partea a doua a meciului, Real Madrid a început recitalul. Mai întâi, Eder Militao a pus gruparea „blanco” în avantaj în minutul 47. Karim Benzema a dus scorul la 4-2 în minutul 55, iar francezul și-a mai trecut în cont un gol în meciul de pe Anfield în minutul 67.