La ce meci a fost delegat Istvan Kovacs după acuzațiile grave ale lui Gigi Becali

Arbitrul Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la partida Copenhaga (Danemarca) – Rakow (Polonia), returul play-off-ului Ligii Campionilor. Partida este programată miercuri, 30 august, cu începere de la ora 22:00, pe Parken, în Copenhaga. În tur, danezii s-au impus cu 1-0.

Istvan Kovacs îi arbitrează pe Racovițan și Sorescu în play-off-ul Champions League

Istvan Kovacs îi va avea alături pe asistenţii Vasile Marinescu şi Ovidiu Artene, în timp ce al patrulea oficial va fi Horaţiu Feşnic. În camera VAR se vor afla, din Ţările de Jos, Pol van Boekel şi Dennis Higler, transmite News.ro.

Rakow, campioana Poloniei, îi are în componenţă pe internaţionalii români Deian Sorescu şi Bogdan Racoviţan.

Tot în play-off-ul cupelor europene, de această dată în Europa League, Alexandru Deaconu va fi observator de arbitri la partida Aberdeen (Scoţia) – BK Hacken (Suedia). Acesta va superviza o brigadă condusă la centru de Daniel Sierbert (Germania).

Potrivit frf.ro, în aceste zile, în perioada 29-31 august, Marian Barbu şi Ana Maria Terteleac sunt arbitrii din România care participă, la sediul UEFA, la noua ediţie a programului de talente şi mentorat dedicat arbitrilor de perspectivă de pe continent. La eveniment participă şi preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras.

Gigi Becali lansează acuzații grave: "Kovacs are apartament de la firma lui Nelu Varga. FRF să vadă cu câți bani l-a luat"

Gigi Becali a continuat marți seria acuzațiilor grave la adresa fraților Kovacs, după ce FCSB a pierdut la Arad, contra celor de la UTA, scor 1-2.

Nemulțumit de penalty-ul dictat în favoarea celor de la UTA, după un presupus henț al lui Pantea, în prima repriză, Gigi Becali consideră că este vorba despre un complot al fraților Kovacs, Istvan și Szabolcs, împotriva celor de la FCSB.

Becali este de părere că Szabolcs Kovacs, aflat în camera VAR, l-a influențat decisiv pe centralul George Găman pentru a acorda penalty în favoarea arădenilor.

Mai mult, omul de afaceri susține că Istvan Kovacs, arbitrul mai cunoscut din familie, care nu a fost implicat în partida de la Arad, locuiește într-un apartament din Cluj-Napoca cumpărat chiar de la firma lui Nelu Varga, patronul lui CFR Cluj, una dintre rivalele lui FCSB în lupta pentru titlu. Becali cere Federației Române de Fotbal să investigheze acest caz.

"La meciul de aseară trebuie comentat doar arbitrajul. L-au câștigat arbitrii. Nu atinge mâna și tu zici că e 11 metri. Nu vezi? S-a împins mâna, da, dar dacă mă lovești cu ceva în piept se duce și mâna din instinct. Chiar dacă a atins mâna, a atins întâi pieptul, o altă parte a corpului și nu e 11 metri. Cică a țipat ăla, Istvan (n.r - se referă la Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan Kovacs). Eu îl întreb pe Istvan dacă mai are ceva nepoți să mă țină toată viața în lovituri d-astea. De când sunt în fotbal, numai belele am avut cu Istvan. Arbitru mare a fost și este și acum, dar când mă arbitrează pe mine greșește, nu mai e mare. Acum mi l-a dat și pe fra-su. De unde l-a scos, bă, din căciulă? Mai are vreun nepot să-l facă arbitru, să fie toți ungurii la mine? Cum să mai iei campionate așa?

Ei, ungurii, au ceva cu mine. Ce au? Eu mă lupt cu CFR-ul. Ei stau la Cluj. Din informațiile mele, Istvan are apartament cumpărat în blocul de la firma lui Nelu Mureșan (n.r - se referă la Nelu Varga, patronul lui CFR Cluj). Trebuie văzut integritatea, Federația cu câți bani l-a luat. Cât e metrul pătrat? 1.800? Cu cât ți l-a dat ție?

N-ai cum! 11 metri și eliminare. Dacă dai 11 metri, cum să joc fotbal? Probabil nu le convenea dacă se duce FCSB prea mult și nu mai are public. Ce să mai vadă lumea fotbal dacă FCSB e detașată? Pe cine să vadă? Pe CFR și Rapid? Ăia de la Rapid n-au nevoie să vadă, se duc 3.000 în Giulești și gata, n-au nevoie la televizor. Dinamo mai are prin țară, dar săraca ce să facă ea? Mai se uită la Craiova, se duc la meci și atât. FCSB, atât! Dacă noi ne detașam, ei ce fac? Nu mai fac fotbal în România", a spus Gigi Becali, marți, la prânz.