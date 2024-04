Jucătorii de la Real Madrid care au refuzat să execute loviturile de pedeapsă: "Adevărul e că era mort"

Meciul din manșa retur a sferturilor de finală s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, atât la capătul celor 90 de minute regulamentare, cât şi al prelungirilor.

În partida de pe Santiago Bernabeu, cele două formații au remizat, scor 3-3, diferenţa făcându-se la penalty-uri, unde Andry Lunin a făcut diferenţa, apărând şuturile lui Bernardo Silva şi Mateo Kovacic.

Doi galactici nu au vrut să execute la penalty-uri

Carlo și Davide Ancelotti au explicat cum au ales jucătorii pentru loviturile de pedeapsă, mărturisind că au fost doi fotbaliști care nu au dorit să fie trecuți pe listă, din anumite motive.

"Când mai erau cinci minute, am început să mă gândesc. Jude este un executant. Luka este un executant. Lucas, la fel. Nacho are experiență, iar la antrenamente am văzut cât este de determinat.. iar Antonio este un jucător cu personalitate.

Federico ar fi trebuit să fie al cincilea, dar mi-a spus că este foarte obosit. Adevărul e că era mort, așa că am decis să-l alegem pe Rudiger", a explicat Davide Ancelotti.

"Jucătorii mi-au spus că o să câștigăm, Lunin mi-a spus că o să apere... a funcționat. Am fost foarte surprins de Rudiger. Sezonul acesta nu executat bine penalty-urile, dar acum a mers. Militao nu a fost, pentru că mi-a spus că Ederson îl cunoaște prea bine", a mărturisit și Carlo Ancelotti.