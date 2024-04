Unde este ”Bestia”? Statistica îi dă bătăi de cap lui Erling Haaland după Manchester City – Real Madrid

În ”thriller-ul” de pe ”Santiago Bernabeu”, cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 3-3, astfel că totul s-a decis în meciul de pe ”Etihad”. Real Madrid a deschis scorul după doar 12 minute, însă, apoi, madrilenii au încercat să conserve rezultatul și s-au retras în defensivă.

Erling Haaland a pierdut posesia mingii de mai multe ori decât a reușit să paseze

Asta le-a permis ”Cetățenilor” să preia controlul partidei, iar meciul s-a jucat doar la poarta lui Lunin. Deși elevii lui Guardiola au avut ocazii peste ocazii, De Bruyne a reușit să înscrie abia în minutul 76, iar meciul a intrat în prelungiri, iar mai apoi s-a ajuns la loviturile de departajare, unde Real Madrid s-a impus cu 4-3.

Norvegianul Erling Haaland, care sezonul trecut era o ”sperietoare” pentru orice echipă și care a câștigat Gheata de Aur pentru reușitele sale din Champions League, s-a făcut remarcat doar în minutul 19, atunci când a trimis cu capul în bara transversală. Antonio Rudiger a făcut o treabă excelentă în defensivă și l-a ținut foarte bine pe Erling Haaland.

Totuși, alta este statistica ce ar trebui să îi dea de gândit lui Erling Haaland. În cele două manșe disputate între Manchester City și Real Madrid, norvegianul a avut doar 11 pase reușite, însă a pierdut posesia balonului nu mai puțin de 14 ori.

