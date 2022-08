Mijlocașul francez a fost titularizat la partida cu Maccabi Haifa, manșa secundă din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, și a reușit să deschidă scorul în minutul 19.

Hervin Ongenda, gol spectaculos în Apollon Limassol - Maccabi Haifa

Ongenda a primit o pasă la aproximativ 25 de metri de poarta adversă, a preluat și a șutat în forță. Mingea a atins stâlpul din stânga goalkeeper-ului oaspeților, iar apoi a intrat în poartă.

La pauză, Apollon Limassol conducea Maccabi Haifa cu 2-0. Totuși, șansele ca echipa lui Ongenda să se califice în play-off sunt mici, având în vedere că israelienii s-au impus cu 4-0 în tur.

Pentru Ongenda a fost al doilea gol marcat la Apollon Limassol, în 10 meciuri. Pe primul îl reușise în aprilie, la un meci de campionat cu Aris, scor 1-1.

Ongenda, mijlocaș crescut de PSG, a fost vândut de FC Botoșani la Apollon Limassol la finalul lunii ianuarie, în schimbul sumei de 200.000 de euro. Recent, Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, recunoștea că este direct interesat de evoluțiile fotbalistului francez, având în vedere că poate încasa bani suplimentari în funcție de performanțele sale.

"Am clauză la Ongenda. Sunt cu ochii pe el, pe echipa din Cipru. Acolo am niște clauze, cu niște bani, dacă joacă în Champions League sau în grupe. La FCSB nu am nimic", spunea Valeriu Iftime.