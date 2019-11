GE-NI-AL! "Cate degete am?" Griezmann a sarit in ajutorul arbitrului dupa ce acesta a primit o minge in fata 

Barcelona a invins-o pe Borussia Dortmund pe teren propriu cu 3-1.

Catalanii s-au impus prin golurile lui Messi, Suarez si Griezmann, si s-au calificat de pe primul loc in optimile Champions League. Pentru Borussia, singurul gol l-a marcat Jaden Sancho.

Insa, Griezmann s-a evidentiat si inainte de finalul primei reprize cu o intamplare amuzanta. Francezul a intrat in locul lui Ousmane Dembele, care s-a accidentat in timpul meciului si nu a mai putut continua. Aproape de finalul primei parti a meciului, Luis Suarez a incercat sa ii paseze lui Messi, insa mingea nu a mai ajuns la el, ci l-a izbit in fata pe arbitrul.

Clement Turpin a fost nevoit sa intrerupa meciul, vizibil afectat de lovitura incasata. Jucatorii Barcelonei s-au apropiat de el pentru ca a verifica daca este bine. Primul care a ajuns la el a fost Antoine Griezmann, cel care a ridicat doua degete si l-a intrebat pe arbitru in franceza: "Cate degete am?". Suarez si coechipierii sai au izbucnit in ras.

‘How many fingers do you see?’ ✌️

After referee Clement Turpin was hit in the face by a ball, Antoine Griezmann held up two fingers to check if he was alright ???? pic.twitter.com/9VUiANL44o