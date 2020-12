"Nu stiti prin ce am trecut pentru ca nu sunteti negri!" Pe cine s-a suparat Demba Ba dupa scandalul de la Paris: "Problema e a lui"

Demba Ba s-a implicat in scandalul de rasism de la Paris.

Atacantul a incercat sa-l decredibilizeze pe Ousmane N'Doye printr-un mesaj postat pe contul de Twitter, dupa ce fostul jucator de la Dinamo a declarat ca Demba Ba l-ar fi sunat pe Coltescu.

Ulterior mesajului postat pe Twitter, Demba Ba le-a oferit un interviu celor de la TRT World, in care a dezbatut problema rasismului si a vorbit despre cum au reactionat jucatorii de la PSG in momentul in care a izbucnit scandalul.

"Din pacate, am normalizat cateva cuvinte. Le-am si spus colegilor mei: 'Nu stiti prin ce am trecut cand am crescut, pentru ca nu sunteti negri'. La Paris am decis cu totii, impreuna, sa nu mai jucam.

Cei de la PSG puteau sa ramana pe teren, dar au decis sa se oprească. Jos palaria pentru ei", a declarat Demba Ba, care a comentat reactia lui Thomas Tuchel, antrenorul francezilor care i-a spus unui jucator sa nu se implice in scandal:

"A discutat cu un fotbalist de la PSG si practic a dat vina pe noi pentru ce s-a intamplat. Dar e problema lui, nu a mea. Daca o sa-l vad intr-o zi, o sa-i zic."