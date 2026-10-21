GALERIE FOTO Coșmar pentru Cristi Chivu! Eliminare stupidă în Inter - Șahtior: și-a luat adversarul de gât

Coșmar pentru Cristi Chivu! Eliminare stupidă în Inter - Șahtior: și-a luat adversarul de gât Liga Campionilor
SPORT.RO
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Inter a rămas în zece oameni în meciul cu Șahtior din Champions League.

TAGS:
IntersahtiorLiga CampionilorAlessandro Bastonicristi chivu
Din articol

Partida Inter - Șahtior, meci din runda a treia din faza ligii a Champions League, se vede în format LVIE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol Inter conduce cu 1-0 grației reușite lui Carlos Augusto din minutul 77.

Bastoni și-a lăsat echipa în zece! Gestul stupid din propriul careu 

În minutul 68 al partidei de pe „Giuseppe Meazza” Alessandro Bastoni a văzut al doilea cartonaș galben și implicit cartonașul roșu.

Fundașul italian i-a pus mâna în gât unui adversar în careul ucrainenilor, la un corner al lui Inter. Centralul partidei nu a trecut peste acest gest nesportiv și l-a eliminat pe jucătorul lui Cristi Chivu.

Cu toate acestea, campioana Italiei a reușit să deschidă scorul la doar zece minute după eliminare.

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Sursă foto: Digi Sport

ECHIPELE DE START din Inter - Șahtior

  • Inter Milano: J. Martinez - Carlos Augusto, Akanji, Bastoni - Spence, Barella (cpt.), Calhanoglu, Sucic, Dimarco - Bonny, Thuram
  • Rezerve: Di Gennaro, Provedel - Stankovic, Zielinski, Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Bisseck, Stante, Bovio, Mosconi, P. Esposito
  • Antrenor: Cristi Chivu
  • Șahtior: Riznyk - Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko (cpt.), Pedro Henrique - Ocheretko - Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Mendoza - Koua Elias
  • Rezerve: Fesiun - Traore, Kryskiv, Newertton, Isaque, Ghram, Karavaiev, G. Carvalho, Nazaryna, L. Ferreira, L. Meirelles, Bruninho
  • Antrenor: Arda Turan
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