Partida Inter - Șahtior, meci din runda a treia din faza ligii a Champions League, se vede în format LVIE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol Inter conduce cu 1-0 grației reușite lui Carlos Augusto din minutul 77.

Bastoni și-a lăsat echipa în zece! Gestul stupid din propriul careu

În minutul 68 al partidei de pe „Giuseppe Meazza” Alessandro Bastoni a văzut al doilea cartonaș galben și implicit cartonașul roșu.

Fundașul italian i-a pus mâna în gât unui adversar în careul ucrainenilor, la un corner al lui Inter. Centralul partidei nu a trecut peste acest gest nesportiv și l-a eliminat pe jucătorul lui Cristi Chivu.

Cu toate acestea, campioana Italiei a reușit să deschidă scorul la doar zece minute după eliminare.