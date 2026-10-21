GALERIE FOTO A încercat să îl ridiculizeze chiar sub ochii lui Chivu! Thuram, ieșire nervoasă în Inter - Șahtior

A încercat să îl ridiculizeze chiar sub ochii lui Chivu! Thuram, ieșire nervoasă în Inter - Șahtior Liga Campionilor
SPORT.RO
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Inter - Șahtior, în faza principală din UEFA Champions League.

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Inter Milanocristi chivuSahtior DonetkMarcus ThuramAlisson Santana
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Inter - Șahtior a fost 0-0 la pauză. Echipa lui Cristi Chivu a controlat prima repriză, însă a cedat ușor inițiativa pe final, când le-a permis ucrainenilor să aibă câteva ocazii la poarta lui Martinez.

Brazilianul Alisson a vrut să-l ridiculizeze pe Dimarco chiar sub ochii lui Chivu. Thuram a reacționat nervos

Brazilienii din echipa lui Șahtior nu au fost deloc intimidați de atmosfera de pe "Giuseppe Meazza" și s-au întrecut în mai multe preluări spectaculoase sau gesturi tehnice deosebite.

Cel mai bun exemplu a venit în minutul 54. Alisson Santana (21 de ani) a vrut să îl ridiculizeze pe Federico Dimarco în marginea terenului și s-a folosit de procedeul denumit în termeni populari "braziliana".

Sud-americanul a încercat să ridice mingea spectaculos peste lateralul lui Inter, care a blocat cu mâna. Faza a continuat, iar Alisson a fost pus la pământ de Marcus Thuram cu o intervenție dură din spate.

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Lui Thuram nu a părut să îi pice deloc bine gestul tehnic al lui Alisson și a mers la jucătorul lui Șahtior să îi ceară socoteală. Atacantul lui Inter s-a ales însă cu un cartonaș galben.

Faza s-a petrecut chiar sub ochii lui Cristi Chivu, care se afla la marginea spațiului tehnic.

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