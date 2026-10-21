Inter - Șahtior a fost 0-0 la pauză. Echipa lui Cristi Chivu a controlat prima repriză, însă a cedat ușor inițiativa pe final, când le-a permis ucrainenilor să aibă câteva ocazii la poarta lui Martinez.

Brazilianul Alisson a vrut să-l ridiculizeze pe Dimarco chiar sub ochii lui Chivu. Thuram a reacționat nervos

Brazilienii din echipa lui Șahtior nu au fost deloc intimidați de atmosfera de pe "Giuseppe Meazza" și s-au întrecut în mai multe preluări spectaculoase sau gesturi tehnice deosebite.

Cel mai bun exemplu a venit în minutul 54. Alisson Santana (21 de ani) a vrut să îl ridiculizeze pe Federico Dimarco în marginea terenului și s-a folosit de procedeul denumit în termeni populari "braziliana".

Sud-americanul a încercat să ridice mingea spectaculos peste lateralul lui Inter, care a blocat cu mâna. Faza a continuat, iar Alisson a fost pus la pământ de Marcus Thuram cu o intervenție dură din spate.