Răzvan Raț, spectator de lux la Inter - Șahtior: "Nu știu cu cine să țin!"

Inter a pierdut ambele meciuri disputate în acest sezon de Champions League, 1-2 contra lui Real Madrid și 3-4 împotriva lui Club Brugge. Urmează duelul de pe " Giuseppe Meazza" cu Șahtior Donețk, în această seară, de la 22:00.

Răzvan Raț, înainte de Inter - Șahtior: "Prietenia cu Chivu și trecutul meu din Ucraina"

La meci va fi prezent și Răzvan Raț (45 de ani). Fostul coleg al lui Cristi Chivu de la naționala României a petrecut 10 ani la Șahtior Donețk și a recunoscut într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport că îi va fi greu să aibă o favorită.

"Voi fi pe San Siro, dar nu știu cu cine să țin. Mă pot gândi la trecutul meu în Ucraina sau la prietenia cu Chivu, însă în prezentul meu și în inima mea se află acum Genoa", a spus Raț, care este membru în Consiliul de Administrație al clubul din Serie A la care Dan Șucu este acționar majoritar.

Fostul fundaș stânga al naționalei României a vorbit și despre calitățile de antrenor pe care Cristi Chivu le arăta încă din perioada în care era jucător.

"Pentru mine era clar că va deveni un antrenor mare. Își demonstrează calitățile, are un viitor promițător, este disciplinat și inteligent.

Am jucat împreună timp de 10 ani. Dintre noi doi, el era cel calm, iar eu eram mai impulsiv. Acum citește rapid jocul, reacționează bine și ia mereu decizia corectă în cel mai scurt timp posibil. Am fost mereu prieteni și obișnuiam să ieșim împreună la cină", a mai spus Raț.