Cine are nevoie de Neymar?! Noul rege al Parisului a reusit un hattrick in meciul cu Brugge si a intrat in istorie! A distrus recordul stabilit de Messi

Mbappe a reusit un hattrick pentru PSG.

Kylian Mbappe a reusit un hattrick in aceasta seara pentru PSG in confruntarea cu Brugge. Cel mai valoros jucator din lume nu a inceput ca titular partida de la Brugge, dar dupa pauza Thomas Tuchel a decis sa il introduca in teren. In minutul 62 acesta l-a inlocuit pe Choupo-Moting. La doar 9 minute dupa ce a intrat in teren, Mbappe a marcat primul gol cu o lovitura de cap.

Doua minute mai tarziu, acesta i-a oferit o pasa excelenta lui Icardi, care a marcat cu un sut din careu. In minutul 79, starul francez a primit o pasa foarte buna de la Di Maria, a scapat singurul cu portarul si a marcat al doilea gol cu o scarita peste portar. Cu 7 minute inainte de final, Mbappe a izbutit hattrick-ul. Di Maria l-a servit din nou perfect si acesta a marcat golul de 5-0 si a devenit cel mai tanar jucator din istoria Champions League care marcheaza un hattrick din postura de rezerva.

→ 52'

⚽️ 61'

⚽️ 79'

⚽️ 83' Kylian Mbappé is the youngest player in Champions League history to score a hat-trick as a substitute. ???? pic.twitter.com/A6zoxYd6VR — Squawka Football (@Squawka) October 22, 2019

Datorita hattrickului din aceasta seara, Mbappe a mai stabilit un record, a devenit cel mai tanar jucator din istoria Champions League care marcheaza 15 goluri. Pana in acest moment, recordul era stabilit de Messi care a ajuns la 15 goluri marcate in Champions League la 21 de ani si 289 de zile. Mbappe a reusit acest lucru la 20 de ani si 302 zile si a batut recordul stabilit de starul argentinian.

Tot in aceasta zi, Neymar a egalat numarul de meciuri jucate cu numarul de meciuri in care nu a evoluat, iar viitorul sau la PSG este destul de incert.