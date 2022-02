Reacția lui Thibaut Courtois, după ce a făcut un meci uriaș contra lui PSG: "Am pierdut stupid o minge"

Kylian Mbappe a adus o victorie uriașă pentru PSG în minutul 90+4, la ultima fază. Starul francez a luat o acțiune pe cont propriu, a trecut de Lucas Vazquez și l-a învins pe Thibaut Courtois cu un șut din unghi.

Thibaut Courtois, după PSG - Real Madrid 1-0

Thibaut Courtois a făcut un meci excelent, a reușit chiar să apere un penalty executat de Leo Messi, însă nu a fost suficient pentru Real Madrid, care are nevoie de victorie în retur pentru a se califica.

Portarul belgian a explicat la interviul de după meci că a studiat modul în care Messi execută loviturile de la 11 metri și a vorbit despre șansele de calificare ale echipei sale.

"Am început destul de bine, dar poate că n-am avut calmul necesar când eram în posesie și am suferit din cauza asta. Nu am reușit să punem probleme pe contraatac. Am pierdut stupid o minge, Kylian Mbappe a driblat doi oameni și a reușit să treacă mingea pe sub mine. E greu de digerat, dar nu am jucat bine.

Planul nostru de joc nu se va schimba prea mult. Am pierdut cu 1-0, trebuie să câștigăm pentru a ne califica. Să sperăm că, având fanii în spate, vom reuși.

În astfel de meciuri ai ceva treabă ca portar. Am studiat penalty-urile lui Lionel Messi foarte mult și am încercat să mă joc cu el când eram pe linia porții. Trebuie să ai și puțin noroc în astfel de situații", a spus Thibaut Courtois, la BT Sport, potrivit BBC.

Returul dintre Real și PSG se va juca la Madrid, miercuri, 9 martie, de la ora 22:00.