Calvarul a continuat pentru Upamecano. Ce a pățit fundașul lui Bayern după gafele din meciul cu Manchester City

Upamecano, vicecampion mondial cu naționala Franței, a făcut mai multe gafe în meciul cu Manchester City și a fost unul dintre cei mai slabi jucători ai lui Bayern.

După meci, Upamecano a fost victima mai multor insulte rasiste pe rețelele sociale, scrie RMC Sport. Bayern Munchen a reacționat rapid și și-a manifestat susținerea față de fotbalistul care evoluează din 2021 la gruparea bavareză.

"Toți cei de la Bayern condamnă rasismul! Întregul club este alături de tine, Upa", au scrs bavarezii, pe rețelele sociale.

Dayot Upamecano has been the victim of racist abuse after his performance against Manchester City last night. ????

Bayern Munich have denounced these actions and supported their player.

Such a depressing but predictable part of social media and society these days. ???? pic.twitter.com/ehF6QrLEK3