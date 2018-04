Are Zidane dreptate in duelul cu Isco? Dezvaluirea neasteptata facuta de Marca! Isco e la egalitate cu Cristiano Ronaldo

Isco spera sa fie titular in partida cu Juventus care va fi marti seara de la ora 21.45 in direct la Pro TV!

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Au trecut mai bine de 800 de zile in mandatul lui Zinedine Zidane la Real Madrid - urmeaza marele meci cu Juventus Torino iar cei de la Marca au analizat preferentile antrenorului francez in mandatul sau. Au fost luate 4 categorii in vedere: numarul de goluri, numarul de minute, numarul de meciuri ca titular si numarul de meciuri.

Iar aceste date dezvaluie cateva aspecte interesante - Cristiano Ronaldo este, desigur, golgheterul in era Zidane, la mare distanta de urmatorul in clasament, Karim Benzema. Cristiano Ronaldo este si jucatorul cu cele mai multe minute, urmat de Keylor Navas. La fel este si clasamentul in ceea ce priveste numarul de partide ca titular.

Cea mai mare surpriza vine in ceea ce priveste numarul de meciuri jucate - desi a fost titular in doar 49 de partide, Lucaz Vasquez are, in total, 110 meciuri pentru Real Madrid de la venirea lui Zidane, lucru care arata si ca jucatorul spaniol este preferatul lui Zidane cand vine vorba despre schimbari.

O alta surpriza este in ceea ce priveste locul 2 in topul meciurilor jucate. La egalitate cu Cristiano Ronaldo se afla Isco, cel care a criticat recent faptul ca nu are un rol atat de important pe cat si-ar dori la Real Madrid. Isco are insa 105 meciuri pentru Real de la venirea lui Zidane, fiind peste Kroos, Marcelo, Benzema sau Ramos.