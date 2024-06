Ar fi putut câștiga o avere la finala Champions League, însă a refuzat. Motivul impresionant invocat de Jurgen Klopp

Galacticii au reuşit să deschidă scorul în minutul 74, când Toni Kroos a executat un corner, iar Dani Carvajal a înscris cu o lovitură de cap.

În minutul 83, Maatsen a greşit flagrant, trimiţând o pasă greşită, la adversar, a urmat o prelungire până la Vinicius Jr. care a stabilit scorul final.

Jurgen Klopp a ales statutul de suporter

Fostul tehnician al lui Liverpool a fost prezent pe Wembley, la marele meci al sezonului, iar presa internațională a dezvăluit că neamțul a refuzat un contract TV pentru finală.

"Am auzit o poveste minunată despre Jurgen Klopp. I s-a oferit o avere pentru un contract TV în timpul finalei Champions League, dar a refuzat-o. Răspunsul lui a fost: 'Edin Terzic a fost mereu să mă susțină când eram la Dortmund, așa că voi merge ca fan al lui Dortmund'", a povestit jurnalistul John Bradley.

Edin Terzic: "Am făcut o finală grozavă"

Edin Terzic a lăudat efortul echipei sale și a scos în evidență faptul că Borussia Dortmund a jucat foarte bine, dar a recunoscut că le-a lipsit "instinctul de criminali" în fața porții adverse, pe care Real Madrid l-a demonstrat.

"Am făcut o finală grozavă și cred că am meritat mai mult decât să pierdem cu 2-0. Din prima secundă, am arătat lumii întregi că nu suntem aici doar pentru a juca. O finală o joci pentru a o câștiga. Am făcut atât de multe lucruri bine. În prima repriză am avut sentimentul că-i putem bate. Singura diferență a fost că ei au avut acel instinct de criminali. Nouă ne-a lipsit asta", a declarat tehnicianul, după meci.

A fost a doua finală de Liga Campionilor pierdută de Borussia Dortmund pe stadionul Wembley, după cea din 2013 când au fost învinși de Bayern München cu 2-1.