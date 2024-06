Florentino Perez l-a depășit pe Santiago Bernabeu! Președintele lui Real Madrid, în istoria fotbalului

După triumful obținut de Real Madrid, Florentino Perez a doborât recordul deținut de fostul președinte al madrilenilor, Santiago Bernabeu. Sub conducerea lui Santiago Bernabeu, Real Madrid a câștigat șase trofee Champions League, însă Florentino Perez a ajuns deja la șaptelea.

Legendarul președinte al lui Real Madrid a vorbit despre acest aspect la finalul meciului: ”El a creat acest trofeu, iar meritul de a-l crea este mai important decât cel de a-l câștiga. Este o competiție care, de la originile sale, când a fost creată de Bernabeu și L’Equipe, este în istoria clubului nostru”.

Florentino Perez: ”Asta este cheia succesului pentru care Real Madrid câștigă titluri europene!”

Florentino Perez a reacționat la puțin timp după ce Real Madrid a cucerit al 15-lea trofeu Champions League din istoria glorioasă a clubului din capitala Spaniei.

”Suntem foarte fericiți, nu este simplu să câștigi trofeul Champions League. În această competiție, Real Madrid are o istorie pe care toată lumea o cunoaște. Această competiție te motivează, te maturizează, am avut un parcurs foarte bun și am meritat acest trofeu, al 15-lea pentru noi”, a spus Florentino Perez, conform Marca.

Ulterior, Florentino Perez a dezvăluit care a fost cheia succesului din acest sezon pentru Real Madrid.

”Toți jucătorii au jucat să ajute această echipă, uneori Vinicius marchează, alteori Joselu marchează, dar toată lumea este la fel de fericită în orice situație. Echipa este cea care contează, atmosfera în care stau jucătorii, sunt ca o mare familie, este una dintre cheile succesului pentru care noi câștigăm trofee europene. Nimeni nu este protagonist și nimeni nu vrea să iasă în evidență”, a adăugat președintele lui Real Madrid.

Florentino Perez: ”Kroos va fi una dintre marile legende ale lui Real Madrid!”

Președintele lui Real Madrid a vorbit și despre retragerea lui Toni Kroos, fotbalistul care a disputat pe Wembley ultimul meci pentru o echipă de club: ”Este ceea ce Toni Kroos și-a dorit, să se retragă în vârful carierei. Este un jucător care va fi, fără nicio îndoială, una dintre marile legende ale lui Real Madrid”.