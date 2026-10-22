Alessandro Bastoni, făcut praf de italieni după ce i-a dat emoții mari lui Chivu: „Iar tu!? Două cartonașe galbene în două minute”

Inter s-a impus cu 1-0 în fața lui Șahtior, într-un meci din runda a treia a fazei ligii din Champions League, jucat pe teren propriu.
Golul victoriei echipei lui Cristi Chivu a fost marcat de Carlos August în minutul 77, când brazilianul a fructificat o pasă venită de la Henrikh Mkhitaryan.
Gazzetta dello Sport, după eliminarea lui Bastoni: „Iar tu”
În minutul 68 al partidei de pe „Giuseppe Meazza” Alessandro Bastoni a văzut al doilea cartonaș galben și implicit cartonașul roșu.
Fundașul italian i-a pus mâna în gât unui adversar în careul ucrainenilor, la un corner al lui Inter. Centralul partidei nu a trecut peste acest gest nesportiv și l-a eliminat pe jucătorul lui Cristi Chivu.
Cu toate acestea, campioana Italiei a reușit să deschidă scorul la doar zece minute după eliminare și s-a impus în cele din urmă, dar cu emoții.
Gazzetta dello Sport a titrat „Bastoni, iar tu. A primit două cartonașe galbene în două minute și a lăsat-o pe Inter cu 10 oameni împotriva lui Șahtior Donețk”.
Italienii au făcut referire la momentul în care fundașul a fost eliminat în partida decisivă de calificare la Campionatul Mondial a Italiei cu Bosnia. În urma eliminării lui Bastoni, italienii au ratat pentru a treia oară consecutivă un Campionat Mondial.
Gazzetta dello Sport a explicat apoi faza în care Bastoni a primit două cartonașe roșii în două minute.
„A reușit din nou. Alessandro Bastoni a fost eliminat în minutul 68 al meciului Inter-Șahtior, după ce a primit două cartonașe galbene în decurs de 120 de secunde, lăsând echipa sa cu zece oameni într-un moment crucial, cu meciul egal, 0-0.
Deja cartonaș galben pentru protest în minutul 66, Bastoni, la scurt timp după aceea, în careul de penalizare al Ucrainei, a încercat să se desprindă din marcajul lui Ocheretko pentru a sări pe centrarea lui Barella și, cu mingea în afara terenului, și-a pălmuit adversarul peste față.
Arbitrul a acordat imediat fault, dar abia mai târziu (probabil la semnalul celui de-al patrulea oficial) a arătat un cartonaș galben și apoi un cartonaș roșu”, au scris italienii.