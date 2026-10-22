Alessandro Bastoni, făcut praf de italieni după ce i-a dat emoții mari lui Chivu: „Iar tu!? Două cartonașe galbene în două minute”

Inter s-a impus cu 1-0 în fața lui Șahtior, într-un meci din runda a treia a fazei ligii din Champions League, jucat pe teren propriu.

Golul victoriei echipei lui Cristi Chivu a fost marcat de Carlos August în minutul 77, când brazilianul a fructificat o pasă venită de la Henrikh Mkhitaryan.

Gazzetta dello Sport, după eliminarea lui Bastoni: „Iar tu”

În minutul 68 al partidei de pe „Giuseppe Meazza” Alessandro Bastoni a văzut al doilea cartonaș galben și implicit cartonașul roșu.

Fundașul italian i-a pus mâna în gât unui adversar în careul ucrainenilor, la un corner al lui Inter. Centralul partidei nu a trecut peste acest gest nesportiv și l-a eliminat pe jucătorul lui Cristi Chivu.

Cu toate acestea, campioana Italiei a reușit să deschidă scorul la doar zece minute după eliminare și s-a impus în cele din urmă, dar cu emoții.

Gazzetta dello Sport a titrat „Bastoni, iar tu. A primit două cartonașe galbene în două minute și a lăsat-o pe Inter cu 10 oameni împotriva lui Șahtior Donețk”.