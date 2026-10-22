Cele două grupări și-au dat întâlnire miercuri seară, de la 22:00, în etapa cu numărul 3 din faza ligii UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Cristi Chivu s-a impus cu 1-0 și a înregistrat toate cele trei puncte.

Unicul gol al meciului a fost semnat de Carlos Augusto în minutul 77, în urma pasei decisive provenite de la Henrikh Mkhitaryan. Inter a evoluat în inferioritate numerică din minutul 68, când Bastoni a fost eliminat după al doilea cartonaș galben încasat.

Nota lui Cristi Chivu după victoria la limită cu Șahtior: ”Îngrijorător”

Pentru cum a pregătit meciul, Cristi Chivu a fost notat cu 6 de publicația italiană TuttoMercatoWeb, care a explicat că Inter a arătat bine la început, dar îngrijorător pe urmă.

”După două înfrângeri, era nevoie disperată de o victorie în Liga Campionilor. Primele minute au fost încurajatoare, dar următoarea oră de joc a echipei sale, Inter, a fost îngrijorătoare.

A încercat schimbări, iar eliminarea lui Bastoni a complicat lucrurile, dar, din fericire, l-a avut la dispoziție pe jucătorul polivalent Carlos Augusto.

Nu a fost o evoluție complet convingătoare, dar victoria a fost ceea ce a contat. Și caracterul a fost acolo”, a scris TMW.

Inter a urcat pe locul 21 în clasamentul fazei ligii cu trei puncte. În primele două runde, echipa lui Chivu a fost înfrântă de Real Madrid (1-2) și Club Brugge (3-4).