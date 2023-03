„Primeam mesaje să-l demit pe Ovidiu Burcă”. Cum a descris Vlad Iacob relația cu antrenorul lui Dinamo

Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, a vorbit despre relația pe care o are cu Ovidiu Burcă. Oficialul „câinilor roșii” a precizat că, în ciuda faptului că primea zilnic mesaje care-i cereau demisia tehnicianul, a avut încredere deplină în Burcă la echipa din Ștefan cel Mare.

Conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt, Ovidiu Burcă a înregistrat 24 de partide pe bancate tehnică a lui Dinamo și, totodată, a obținut o medie de 1.63 de puncte pe meci.

„’De ce l-ai adus pe Ovidiu Burcă. Era nevoie de un antrenor cu experiență’. Aceste marote pe care le vedeți foarte des în fotbal. Am rezistat. Am avut momente dificile. Nu m-au afectat neapărat la început, deși contestațiile erau destul de multe și în jurul meu și în jurul lui Ovidiu Burcă și primeam mesaje personale pe rețelele de socializare să-l demit, să-mi dau demisia.

Știam că e nevoie de timp pentru integrare, pentru sudarea relațiilor de joc, pentru ca lotul să ajungă cu pregătirea fizică la nivelul așteptat, măcar la nivelul mediu care se regăsea în Liga 2. Eram pregătiți pentru înfrângeri consecutive în acel moment. Am început cu o victorie.

Ulterior, deși am avut niște performanțe în teren peste așteptări și am făcut partide bune, am pierdut. Am primit niște goluri destul de ușor pe greșeli individuale. Lucrurile nu arătau extraordinar din punct de vedere sportiv, dar nu mi-am pierdut încrederea niciodată în staff-ul tehnic și mai ales în Ovidiu Burcă”, au fost cuvintele lui Vlad Iacob, potrivit Fanatik.

Dinamo debutează în playoff-ul Ligii doi, pe teren propriu, pe stadionul „Arcul de Triumf”, în fața Gloria Buzău, sâmbătă, 18 martie, de la ora 11:00.

Cum arată play-off-ul din Liga 2

CSA Steaua - 40p Poli Iași - 40p Oțelul Galați - 36p Unirea Dej - 32p Gloria Buzău - 31p Dinamo - 31p

În play-off, punctele nu se înjumătățesc. Partidele din play-off se vor desfășura în sistem tur-retur, fiecare echipă urmând să dispute 10 jocuri.