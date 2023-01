Cei cinci greviști de la Dinamo au fost băgați în ședință de Vlad Iacob! Ce se întâmplă cu „răzvrătiții”

Dinamo a început săptămâna cum nu se putea mai prost. Luni, 16 ianuarie, niciun jucător nu s-a prezentat la antrenamentul programat de Ovidiu Burcă (42 ani). În consecință, inițiatorii grevei: Marius Tomozei (32 ani), Alin Dudea (25 ani), Ștefan Fara (21 ani), Bogdan Gavrilă (30 ani) și Vasile Buhăescu (34 ani) au fost convocați la o ședință de Vlad Iacob, administratorul special al grupării din Ștefan cel Mare.

Dinamo și-a iertat „răzvrătiții”

Când discuția s-a încheiat, oficialul lui Dinamo a precizat că gestul celor 5 „răzvrătiți” a atras repercusiuni, dar încă nu s-a luat o decizie cu privire la viitorul lor. Însă, conform informațiilor furnizate de știrile PRO TV și www.sport.ro, Marius Tomozei, Alin Dudea, Ștefan Fara, Bogdan Gavrilă și Vasile Buhăescu nu vor fi dați afară.

„Noi nu am declarat niciodată că ar fi greviști, vom vedea la ce soluții vom ajunge. Nu consider că este un haos, așa cum am mai spus, au fost niște divergențe de opinie în rândul managementului, dar le vom rezolva. Nu vor fi amendați.

Este un cumul de factori, pot să îi înțeleg într-o anumită măsură, dar consider că nu ar fi trebuit să se ajungă la refuzul antrenamentelor.

Vom comunica în momentul în care vom avea o concluzie, bineînțeles că și Burcă a fost supărat din cauza deciziei jucătorilor. Eu le-am explicat că nu este cazul să recurgă la asemenea măsuri. Ar fi trebuit să vorbească cu mine înainte, eu le-am spus că se vor achita salarii, le-am spus și sursa. Le-am explicat, imediat după ce au făcut acest gest, că a fost ceva care nu poate avea un efect negativ decât asupra lor și a echipei, pentru că noi nu avem un finanțator.

În niciun caz nu este o bătălie pe ultimul os, eu lucrez aici pro-bono, iar administratorul judiciar nu își încasează onorariul, așa că nu e o bătălie pentru bani la Dinamo”, a declarat Vlad Iacob la încheierea ședinței.

Răzvan Zăvăleanu lămurește situația de la Dinamo, în direct la Ora Exactă în Sport (18/01/2023)

Ora Exactă în Sport este în direct pe PRO Arena, de luni până vineri de la 9:30 la 12:30, și în week-end de la 10:00 la 12:30.