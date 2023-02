”Câinii” au nevoie de un milion de euro pentru a obține licența pentru sezonul următor și trebuie să strângă această sumă în termen de cel mult două luni.

Momentan, ca și până acum, suporterii sunt singurii care pun umărul pentru salvarea clubului, chiar dacă mai mulți oameni de afaceri s-au arătat, mai mult sau mai puțin, interesați de o venire (sau de o revenire) la Dinamo.

Acțiunea pentru redirecționarea impozitului de 3,5% pe venit către APCH a depășit borna de 5.000 de contribuabili, doar că acești bani ar urma să intre în conturile clubului abia în vară, spune Vlad Iacob.

În interviul acordat pentru SPORT.RO, administratorul special al lui Dinamo, a dezvăluit planul pus la cale de suporteri. Aceștia vor să obțină un credit în baza acestor formulare, pentru a face rost urgent de suma de care are nevoie clubul.

Oficialul dinamovist a vorbit pe larg despre mai multe aspecte din viața clubului. Dinamo va disputa, la finalul lunii februarie, primul meci oficial din 2023, în compania celor de la Unirea Constanța, pe teren propriu.

Vlad Iacob: ”Avem nevoie de niște sume foarte mari în viitorul apropiat”

Fanii au anunțat acum câteva zile că au depășit borna de 5.000 de contribuabili. Ce înseamnă asta pentru club?

Acum depinde foarte mult și de suma aferentă fiecărui formular. Pentru club e o veste foarte bună, eu înțeleg că suporterii vor încerca inclusiv să se crediteze în baza acestor formulare, pentru că banii vin abia în vară. Nu vin acum. Suporterii spun că au posibilitatea să se crediteze în baza acestor formulare și să obțină niște sume de bani pe care să le trimită către club cât mai repede. Inițiativa este lăudabilă. Eu sper să se strângă un număr cât mai mare de formulare, dar noi avem nevoie de niște sume de bani foarte mari în viitorul apropiat. Avem nevoie de ele înainte de licențiere, adică în martie-aprilie cel târziu.

La 150 de lei per contribuabil, la 5.000 de formulare, ar fi 750.000 de lei. Adică 150.000 de euro lunar pentru club. E o sumă bună?

Dacă e o sumă lunară, ar fi o sumă bună pentru club. Dar pentru noi există acest prag al licențierii, când clubul va avea nevoie, strict pentru a plăti licența, să plătească datorii de aproximativ un milion de euro. Eu țin legătura permanent cu cei din DDB, ei spun că se vor credita, că vor găsi resursele necesare ca să se crediteze, în funcție de cuantumul strâns în acele formulare. Dacă ei calculează că vor strânge un milion de euro prin intermediul acestor formulare, se vor credita de un milion de euro și vor vira banii cât mai repede către club. Eu, personal, nu știu dacă se va ajunge la un număr atât de mare de formulare. Sper ca, orice suporter dinamovist, să se ajungă. În calitate de administrator special al clubului, fac toate eforturile ca să mergem pe scenarii certe.

Din informațiile pe care le aveți, sunt șanse să strângeți această sumă?

După părerea mea, este foarte, foarte riscant să ne bazăm doar pe contribuțiile suporterilor. Sunt apreciabile, lăudabile și eu știu că ei fac toate eforturile posibile ca să strângă bani. Dacă ne vom baza doar pe asta, riscăm foarte, foarte mult. În opinia mea, singura soluție este cooptarea de urgență a unui investitor.

”Investitorii există și sunt pregătiți, dar cer două lucruri”

Sunteți din vară la club, până acum nu ați reușit nimic în acest sens. Aveți speranțe că s-ar putea reuși în următoarele două luni?

Eu am speranțe, au existat niște momente foarte importante pe parcursul mandatului meu. Au existat negocierile cu domnul Șerdean care au picat, se știe foarte bine care au fost motivele. A existat șansa obținerii unui plan de reorganizare aprobat, și acesta a picat. Investitorii există și sunt pregătiți, dar ei au cerut un lucru foarte simplu. Adică un hair-cut, acea tăiere a datoriilor. Și controlul asupra pachetului majoritar de acțiuni. Din păcate, aceste elemente nu depind de mine. Eu am administrat clubul în niște condiții foarte dificile, am identificat niște investitori care sunt gata să vină și să preia activitatea clubului imediat ce le sunt îndeplinite aceste două condiții.

Care este atmosfera în cadrul lotului, având în vedere situația actuală?

Este una OK. În momentul de față, întârzierile la salarii sunt foarte reduse, jucătorii știu la ce să se aștepte în perioada următoare, știu că trebuie să se concentreze pe planul sportiv. La Săftica au niște condiții de pregătire foarte bune din partea clubului, Dinamo mereu a avut acest avantaj în comparație cu multe alte cluburi. Atmosfera e bună în momentul ăsta, sperăm să reușim să ajungem la liman și cu situația juridică și financiară a clubului.

Pe lângă acel milion de euro de care ați pomenit, ce sumă trebuie să mai plătească Dinamo pentru a scăpa de interdicția la transferuri? Sau se încadrează în această sumă?

Nu se încadrează în această sumă, nu știu dacă mai avem timp ca să obținem acea ridicare a interdicției la transferuri. Sumele datorate către jucători nu intră în această sumă, sau ar putea intra în funcție de negocierile cu jucătorii respectivi. A fost o decizie a FIFA pe care n-am înțeles-o, unul dintre jucători a primit o sumă, din punctul meu de vedere, exorbitantă.

Mult mai mare decât salariul pe care îl avea de primit la club. Dar noi ne concentrăm pe partea sportivă, ne bazăm pe lotul actual. Cu acest lot, să nu uităm că după acel răgaz pe care l-a cerut Ovidiu Burcă și pe care l-am cerut și eu de la început, după înfrângerea de la Buzău (n.r.: 1-2), Dinamo a avut un parcurs foarte bun. Au fost niște remize în care Dinamo clar a fost echipa mai bună, din păcate nu ne-a ajutat nici soarta. În rest, au fost victorii și o singură înfrângere la Iași. Dacă vom continua să evoluăm la fel, cred că avem șanse să ne atingem obiectivul.

Mai mult ca sigur aveți alte priorități, dar v-ați gândit să mai lucrați la fan-shop? Am văzut că au rămas doar tricourile în vânzare.

Da, lucrăm pe partea asta. Directorul de marketing lucrează chiar în aceste zile la acest aspect. Acolo avem o problemă moștenită, încă de când am ajuns la club am moștenit un contract defavorabil cu cei de la Macron și niște datorii foarte mari către ei. Acesta este motivul pentru care nu am reușit să avem vânzări semnificative. Încercăm, am negociat cu cei de la Macron, am obținut o sumă destul de mică din punctul lor de vedere, dar destul de dificil de acoperit pentru noi. Datoriile către ei, lăsate în urmă de conducerea spaniolă, sunt enorme. Dacă țin bine minte, vorbim de aproximativ 200.000 de euro. Încercăm să ajungem la o soluție cu cei de la Macron, dar va trebui să plătim. Dar chiar și așa, până în prezent, în acest sezon, clubul a vândut produse cu 1.000 de euro mai puțin decât în sezonul precedent.

”Dinamo are nevoie de ajutor acum, nu când se construiește stadionul”

În ultima vreme, au apărut în spațiul public mai mulți foști investitori ai lui Dinamo care au spus că s-ar întoarce la club dacă vor intra buldozerele în Parcul Sportiv Dinamo.

Nu, am urmărit și eu foarte atent acele declarații. Au spus că se vor întoarce în momentul în care va fi construit noul stadion Dinamo. Le mulțumim frumos pentru bunele intenții, dar Dinamo are nevoie de ajutor acum, nu în momentul în care este construit un nou stadion. Deci, din punctul meu de vedere, cineva care își dorește să ajute clubul sau să salveze clubul ar trebui să vină acum. Iar veniturile aferente meciului nu sunt nicidecum niște venituri care să dubleze bugetul clubului. Puteți să discutați și cu cei de la Rapid să vedeți cu câți bani rămân din urma organizării meciurilor.

Dintre cei care au apărut spațiul public, v-a întrebat cineva de sănătate? A dat cineva un telefon?

Am avut discuții în sens invers. Eu i-am contactat pe foștii acționari ai clubului, însă din păcate ei nu s-au arătat interesați de a susține financiar Dinamo în acest moment. Pot să-i înțeleg parțial, mulți dintre ei mi-au indicat că nu avem datoriile tăiate printr-un plan de reorganizare. Acest lucru se va efectua atunci când administratorul judiciar va reuși să aibă un plan de reorganizare aprobat. Știu că aceasta este ținta administratorului judiciar, să obțină această tăiere a datoriilor cât mai rapid.

Apropo de administratorul judiciar. Care este relația dumneavoastră cu domnul Zăvăleanu? Vă întreb pentru că au fost zvonuri cum ar fi tensiuni între dumneavoastră și dânsul.

Nu au fost tensiuni. Din punctul meu de vedere, au fost niște divergențe de opinie. S-au rezolvat lucrurile, relația este una funcțională. Amândoi lucrăm în interesul lui Dinamo.

Mai există posibilitatea să jucați pe ”Arcul de Triumf” după ce se va relua campionatul?

Ne dorim acest lucru, însă depindem de situația financiară a clubului. Un meci organizat acolo, din punctul meu de vedere, este extrem de costisitor. Este, probabil, stadionul cu cel mai mare preț per loc. În urma partidei cu Sepsi, unde am avut, dacă țin minte bine, în jur de 6.000 de spectatori, am reușit să ne scoatem costurile la limită și am ieșit cu un profit de câteva mii de lei. Din punctul meu de vedere, stadionul este foarte scump, dar dacă suporterii dinamoviști vor reuși să-l umple, putem obține un mic profit la fiecare meci disputat acolo. O să luăm legătura cu cei responsabili să vedem dacă vom reuși să jucăm acolo și în retur. Este una dintre prioritățile mele. Organizarea unui meci acolo costă destul de mult.

Dinamo nu știe unde va juca ”acasă” în 2023

Ce alte variante mai sunt pentru meciurile lui Dinamo de ”acasă”?

Noi facem în această perioadă o evaluare a opțiunilor disponibile, sunt destul de restrânse. Sunt puține cluburi care acceptă ca noi să evoluăm acolo. Un element important este starea gazonului, ați văzut că și în Liga 1 sunt foarte puține arene care au un stadion cu un gazon de calitate. Dacă vom găsi un stadion în București care ne va primi și va avea o suprafața de joc în niște condiții acceptabile, atunci vom alege să evoluăm în București sau aproape de București. Dacă nu, pentru noi există soluția Giurgiu, care a fost o variantă foarte bună din acest punct de vedere.

Și alte soluții?

Noi am luat în calcul toate stadioanele din București. Bineînțeles, cu două excepții (n.r. - râde), Giulești și Ghencea. Am discutat cu toată lumea și, din păcate, fie nu am fost primiți pe anumite arene, iar pe altele calitatea gazonului a fost inadecvată pentru ceea ce își dorește staff-ul tehnic.

Vă mai întâlniți cu suporterii pe stradă. Ce reacții întâmpinați și care este prima întrebare pe care o primiți?

Prima întrebare e legată, bineînțeles, de finanțarea și salvarea clubului. Le spun același lucru, eu fac toate demersurile ca să-i țin pe investitori aproape, dar ei aceste două doleanțe absolut normale, din punctul de vedere. Alte întrebări sunt legate de interdicția la transferuri, de zona sportivă. Există speranțe, noi sperăm să evoluăm bine în teren, sperăm să intrăm în play-off. Există șanse reale. Dar principala noastră luptă este cea pentru finanțarea clubului.

Aveți mai bine de jumătate de an la Dinamo. Este mai greu decât v-ați fi așteptat?

Este mai greu decât m-am așteptat. M-am bazat pe niște elemente care nu țineau de mine, care nu s-au îndeplinit la timp. Nu vreau să intru în detalii acum. Nu regret, nu am regretat decizia luată, chiar dacă lucrez 'pro bono', chiar dacă a trebuit să iau foarte multe decizii dificile care țin de viața oamenilor. A trebuit să reduc numărul de locuri de muncă, a trebuit să dau afară oameni care lucrează de mult timp la club. Nu mi-a fost deloc ușor. Nu regret decizia, știu că am luat aceste decizii pentru binele clubului Dinamo.

"Am fost dezamăgit de Vali Lazăr"

Ați fost dezamăgit de atitudinea lui Vali Lazăr?

Da, bineînțeles, am fost dezamăgit. Consider că aceste gesturi nu au ce căuta într-un sport care are drept valori fair-play-ul și integritatea. Sau ar trebui să aibă. Consider că gestul lui a fost unul lipsit de respect, de bun simț. Din păcate, el așa a considerat să se manifeste. Probabil, va suferi consecințe în urma deciziei pe care o va lua Federația Română de Fotbal.

Cu toate acestea, a spus că ar mai face asta de zece ori.

E opțiunea lui Vali Lazăr, e liber să declare ce vrea. Pentru anumite gesturi, există și consecințe.

Rămâneți și din sezonul viitor la Dinamo?

Prima întrebare care se pune e dacă Dinamo va reuși să se finanțeze pentru a ajunge în sezonul viitor. Dacă va reuși, sigur, îmi doresc acest lucru. Îmi doresc să pun în aplicare tot ceea ce știu să fac pentru un club de fotbal, să ajut clubul Dinamo să-și atingă potențialul enorm pe care-l are. Pentru asta, am nevoie de resurse. Atât financiare, cât și de o echipă de management pe care mi-o doresc. Și din nou ajungem la bani, pentru că o echipă de management formată din oameni competenți costă.

Dinamo se bate la play-off. Ce dueluri au ”câinii” în ultimele trei etape

În 2023, Dinamo va juca două meciuri ”acasă”, cu ultimele două clasate, Unirea Constanța și Politehnica Timișoara, și un singur meci în deplasare, cu CSC 1599 Șelimbăr.

Dinamo are 24 de puncte și este la un singur punct distanță de următoarea clasată, Csikszereda Miercurea Ciuc. Gloria Buzău este pe locul șase, cu 26 de puncte, iar Unirea Dej ocupă locul cinci, cu 27 de puncte și fără victorie în ultimele cinci etape.